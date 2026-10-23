Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 8^ giornataguida tv
Da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre, l’ottava giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Torino-Monza, Lazio-Parma e Lecce-Juventus. Per tutto il weekend pre e postpartita per ogni singolo match aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da venerdì 23 a lunedì 26 ottobre appuntamento con l’ottava giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 in campo Torino-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 la sfida tra Lazio e Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 sarà il momento di Lecce-Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Venerdì sera appuntamento dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Alessio Scarchilli. Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Marco Bucciantini, Paolo Assogna e Maurizio Compagnoni. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Walter Zenga e Riccardo Gentile. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Angelo Carotenuto, Massimo Caputi e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 23. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Andrea Consigli.
Serie A, la programmazione dell’8^ giornata su Sky e NOW
Venerdì 23 ottobre
- ore 20.45: TORINO-MONZA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Aghemo e Marco Nosotti
- Dalle 22.45: Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Alessio Scarchilli
Sabato 24 ottobre
- Dalle 14 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Marco Bucciantini, Paolo Assogna e Maurizio Compagnoni
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti
- ore 20.45: LAZIO-PARMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi. Inviati Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini
Domenica 25 ottobre
- dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Walter Zenga e Riccardo Gentile
- dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Angelo Carotenuto, Massimo Caputi e Michele Padovano
- ore 18.00: LECCE-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello
- dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
Lunedì 26 ottobre
- dalle 23.00: L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna, Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Gianfranco. Teotino e Andrea Consigli