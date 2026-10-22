Il meglio e il peggio delle due serate di Champions, tra errori e giocate strepitose
Tutto quello che (forse) ti sei perso e che (forse) non hai visto, o che comunque vale la pena di rivedere. Per esempio: Kane che si occupa anche dei rinvii dal fondo del Bayern Monaco, il riscatto di Martinez, le perle di Paz, l'unico piccolo difetto del Psg, Araujo che "scompare" tra i tifosi del Liverpool e pure un gran bel colpo di testa… di un fotografo
TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS - CLASSIFICA - RANKING NAZIONI
- Dopo il quattro su quattro (ma di sconfitte) di una settimana fa, è arrivata la risposta: solo vittorie, spesso segnando tanti gol. È un en plein che mancava addirittura dal 2018. Messe insieme le italiane hanno raggiunto 16 punti, due in meno dell'anno scorso allo stesso punto della Champions
- Balzo anche nel Ranking nazioni: da settimi passiamo quinti, ma soprattutto il gap col secondo posto che vale l'extra-spot Champions scende da -786 punti a soli -393 punti
- Da imPaz-zire, che altro aggiungere? In una strana convergenza dove i club sembrano essersi scambiati la storia, è il Como a strapazzare il fu grande Manchester United. 4-1, con un Nico Paz formato spettacolo: un mancino a giro (copia-incolla di quello segnato all'ultimo "tango" di Messi nella partita di addio di Leo all'Argentina), l'assist e poi l'altro gol. Riguarda qui sotto le sue magie
- Dopo i primi due ko nelle prime due giornate, l'Inter trova una vittoria importantissima in casa contro lo Shakhtar e lo fa… in dieci uomini. Al 68' il primo giallo per Bastoni per un fallo, appena due minuti dopo la sbracciata a palla lontana che vale la seconda ammonizione e l'espulsione. Alla fine i nerazzurri trovano comunque il successo col gol partita di Carlos Augusto
- Nella prima vittora europea dell'Inter c'è anche la firma del portiere spagnolo, autore di tre parate decisive a San Siro contro lo Shakhtar. Dopo il clamoroso errore che portò al gol di Valverde al Bernabeu contro il Real e dopo l’uscita a vuoto di una settimana fa su Tresoldi in Inter-Bruges, Josep Martinez si è preso una bella rivincita, ripagando la fiducia di Chivu
- Lo show è andato in scena in campo col 4-0 rifilato allo Slovan, ma anche prima. Con un protagonista che da quelle parti non ha bisogno di presentazioni: c'era anche Francesco Totti nel tunnel dello stadio Olimpico prima di Roma-Slovan Bratislava. Abbracci con i giocatori e qualche scambio di battute e sorrisi nel pre-partita del match di Champions League. Qui sotto le foto più belle (i romanisti preparino le lacrime…)
- E qui sicuramente andiamo sul capitolo più brutto della due giorni di Champions: l'infortunio di Kvara che si rompe il crociato e, con buone probabilità, dice già addio alla stagione. È successo nel match tra Psg e Barcellona, vinto 4-2 dal suo Psg. Non sono poi mancati gli "abbracci" virtuali sui social, in primis quello dell'idolo Cristiano Ronaldo…
- E no, non è l'aver perso uno dei suoi migliori giocatori come Kvara, ma un piccolo ingranaggio non perfettamente oliato nella macchina di Luis Enrique. In occasione del primo gol blaugrana di Xavi Espart si è notato che, quando la marcatura uomo contro uomo salta e il campo si apre, l'avversario può andare in porta e far male. È forse questo l'unico neo del Psg? Qui sotto lo analizziamo
- Poesia in movimento: nella larga vittoria degli inglesi sull’Aek Atene c'è anche un gioiello del francese del City. Rayan Cherki riceve palla dalla destra al limite dell’area di rigore avversaria: si inventa una finta, subito seguita da un colpo di tacco che manda a spasso il difensore dell’Aek. Poi il numero 10 calcia di sinistro segnando il momentaneo 3-1: il match finirà 5-1
- Ormai non si limita più a segnare a ripetizione "e basta", ultimamente si sta improvvisando anche regista e… portiere. In Bayern Monaco-Arsenal Kane lo ha dimostrato quando si è sostituito a Neuer per un rinvio da quasi 70 metri. E per poco il Bayern non segna… Vedere per credere
- Non sarà riuscito a firmare l'assist dal fondo… ma ce l'ha fatta con un passaggio da regista puro per il gol di Davies che potete riammirare qui sotto. Precisione, visione, tempo. Ah, per non sbagliare nel secondo tempo ha segnato
- Avete presente Michael Jordan in 'Space Jam' che, una volta rimesso l'outfit da giocatore di basket, si domanda se si ricorda ancora "come si fa"? Ecco, Neuer, anni 40, lo ricorda eccome. Vedere la paratona su Bruno Guimaraes
- Non poteva scegliere un modo migliore "mister 125 milioni di euro" per firmare il suo primo gol col Real in Champions League. Mirare, puntare, fuoco. Suo il sigillo del 4-1 al Lipsia.
- Vi ricordate cosa faceva Osimhen col Napoli? Sì, segnare. Ovvio: lo sta facendo a ripetizione anche con la maglia del Gala. Timbro numero 7 in 8 partite stagionali e numero 66 in poco più di 80 gettoni coi turchi, ma soprattutto: fa il gol dell'ex al suo amato Lille. Lui allora non esulta e, anzi, mima un cuore. Romantico
- Roma-Slovan, minuto 35: Malen scatta in profondità e innesca una potenziale chance pericolosa per la Roma, ma Rodrigo Mora non ne approfitta, mancando la porta e calciando fuori. Decisamente più precisa, invece, è la giocata del fotografo seduto alle spalle dei tabelloni pubblicitari: si 'coordina' e colpisce di testa sulla conclusione del portoghese. Meglio di Pruzzo…
- Torniamo al capitolo "grandi bellezze". Dopo essere stato protagonista in negativo contro il Villarreal per un auto-assist, Matteo Politano si riscatta alla grande dopo 54 secondi al 'Maradona' contro il Bodo. Pronti-via e Spinazzola crossa dalla sinistra, l'attaccante azzurro taglia al centro e con un gran sinistro al volo batte Haikin per il vantaggio del Napoli. Gol e dedica speciale per lui: la moglie è in dolce attesa
- Con la manona, con la tibia, con i piedi. Insomma, in tutti i modi. Grandissima prestazione di Yann Sommer che, col suo Brugge, ha battuto 3-0 il Lens. Ormai l'ex Inter è un vero e proprio leader e con i suoi sei interventi ha permesso al club belga di continuare a vincere in Champions dopo la vittoria a San Siro
- Chi l’ha più visto? Ronald Araujo difficilmente dimenticherà il primo gol segnato ad Anfield: l’ex difensore del Barça ha infatti realizzato il momentaneo 2-2 del Liverpool col Villarreal (gli spagnoli erano avanti 2-0 e hanno poi perso 3-4). Dopo aver mandato in rete la palla di testa, l’uruguaiano ha festeggiato scavalcando i cartelloni pubblicitari per godersi l’abbraccio dei suoi tifosi, che l’hanno letteralmente inglobato, facendolo quasi sparire per qualche secondo
- Giocate spettacolari ma anche tanto agonismo al Parco dei Principi nel super Psg-Barcellona finito 4-2. Ne sa qualcosa Willian Pacho, che al 40' s'immola per evitare il pareggio del Barça. Safonov in uscita chiude su Fermin Lopez, ma sulla respinta lo spagnolo può ribadire in rete. A negargli il gol è proprio il difensore del Psg, che lo anticipa ma viene colpito involontariamente sulla fronte dalla scarpata dell'avversario. Fortunatamente senza conseguenze…
- Altrimenti non si spiega il regalo con cui l'ex Lazio ha complicato (e non poco) la partita del suo Fenerbahce, in quel momento avanti 2-0. Guendouzi si abbassa sull'impostazione iniziale di Ederson, peccato che il suo passaggio no-look sia un assist perfetto per capitan Provod che accorcia il risultato. Alla fine lo Slavia riuscirà a pareggiarla andando sul 2-2
- In Champions accade anche questo. Siamo sempre nel big match Psg-Barça, coi catalani che hanno un problema: nessuna delle loro maglie attuali (blaugrana, nero/viola e verde acqua) era abbastanza diversa dai colori casalinghi del Psg. La Uefa ha allora deciso di rispolverare la terza divisa… dell'anno scorso!
- Partita Real contro Lipsia: l'ex del Manchester City Bernardo Silva firma il suo primo gol in blancos approfittando di una rocambolesca non-parata di Vandevoordt del Lipsia. Tiro: piede, piede e… beffa
- La 'sfiga' di Kalajdzic, attaccante austriaco del Lask che ha segnato il primo gol in Champions dopo 3 crociati rotti e 1.000 giorni ko
- L’origine dell’amicizia fra De Michelis e Mourinho: tutto nato da una frase che lo Special One pronunciò all’argentino (allora difensore del Bayern) dopo la finale di Champions vinta dall’Inter nel 2010
- La protesta del ‘velociraptor’ Osimhen, che manda a quel paese i compagni mentre scatta in contropiede verso la porta. E il commento di Paolo Di Canio è tutto da gustare…