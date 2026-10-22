Tutto quello che (forse) ti sei perso e che (forse) non hai visto, o che comunque vale la pena di rivedere. Per esempio: Kane che si occupa anche dei rinvii dal fondo del Bayern Monaco, il riscatto di Martinez, le perle di Paz, l'unico piccolo difetto del Psg, Araujo che "scompare" tra i tifosi del Liverpool e pure un gran bel colpo di testa… di un fotografo

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