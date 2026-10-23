I numeri di Torino e Monza

Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le sei sfide di Serie A contro il Monza (3V 3N); tra le squadre contro cui i granata non hanno mai perso nel massimo campionato, hanno affrontato più spesso soltanto il Mantova (14) e la Salernitana (otto) - a quota sei anche Frosinone e Messina. Nelle tre sfide di Serie A giocate in casa dei granata tra Torino e Monza, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol in una singola partita (due 1-1 ed un 1-0 dei piemontesi). Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 11 gare (4N, 5P). Il Torino ha subito gol in otto partite casalinghe consecutive in Serie A; non registrava una striscia negativa più lunga in casa nel massimo campionato da quella di 10 gare registrata tra gennaio e maggio 2017. Il Monza ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 34 gare disputate nel massimo campionato (2V, 6N, 26P); i brianzoli non vincono due gare consecutive nella competizione da marzo 2024. Il Monza ha vinto solo due delle 23 trasferte disputate in Serie A dalla stagione 2024/25 (5N, 16P).