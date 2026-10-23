Torino-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La sfida della 8^ giornata tra Torino e Monza si gioca oggi, venerdì 23 ottobre alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Dove vedere Torino-Monza in tv
La partita tra Torino e Monza della 8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 23 ottobre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi
Inviati Paolo Aghemo e Marco Nosotti. Appuntamento poi dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Alessio Scarchilli.
I numeri di Torino e Monza
Il Torino è rimasto imbattuto in tutte le sei sfide di Serie A contro il Monza (3V 3N); tra le squadre contro cui i granata non hanno mai perso nel massimo campionato, hanno affrontato più spesso soltanto il Mantova (14) e la Salernitana (otto) - a quota sei anche Frosinone e Messina. Nelle tre sfide di Serie A giocate in casa dei granata tra Torino e Monza, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol in una singola partita (due 1-1 ed un 1-0 dei piemontesi). Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 11 gare (4N, 5P). Il Torino ha subito gol in otto partite casalinghe consecutive in Serie A; non registrava una striscia negativa più lunga in casa nel massimo campionato da quella di 10 gare registrata tra gennaio e maggio 2017. Il Monza ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A (1P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 34 gare disputate nel massimo campionato (2V, 6N, 26P); i brianzoli non vincono due gare consecutive nella competizione da marzo 2024. Il Monza ha vinto solo due delle 23 trasferte disputate in Serie A dalla stagione 2024/25 (5N, 16P).