Match delicato per l'Atalanta di Sarri che per risalire la classifica deve battere il Frosinone, rivelazione, di Alvini. Scelte obbligate in difesa per i bergamaschi mentre a centrocampo Gaetano è in vantaggio su Pasalic per affiancare Ederson. Krstovic preferito a Scamacca. I ciociari confermano l'undici delle ultime partite con Masini accanto a Calò in mezzo e Schmid a completare il quartetto d'attacco con Raimondo. Kvernadze e Ghedjemis