Match delicato per l'Atalanta di Sarri che per risalire la classifica deve battere il Frosinone, rivelazione, di Alvini. Scelte obbligate in difesa per i bergamaschi mentre a centrocampo Gaetano è in vantaggio su Pasalic per affiancare Ederson. Krstovic preferito a Scamacca. I ciociari confermano l'undici delle ultime partite con Masini accanto a Calò in mezzo e Schmid a completare il quartetto d'attacco con Raimondo. Kvernadze e Ghedjemis
Probabili Formazioni
ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione
Carnesecchi, Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi, Ederson, Gaetano, Elmas, De Ketelaere, Rowe, Krstovic. All. Maurizio Sarri
- Difesa obbligata con la conferma di Obric
- De Ketelaere in vantaggio su Samardzic per agire alle spalle di Krstovic
- Gaetano affianca Ederson a centrocampo
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione
Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Massimiliano Alvini
- Alvini conferma la squadra delle ultime partite con Masini accanto a Calò in costruzione
- Raimondo vuole difendere il suo trono di capocannoniere dopo l'aggancio di Varela