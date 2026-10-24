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Atalanta-Frosinone, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Match delicato per l'Atalanta di Sarri che per risalire la classifica deve battere il Frosinone, rivelazione, di Alvini. Scelte obbligate in difesa per i bergamaschi mentre a centrocampo Gaetano è in vantaggio su Pasalic per affiancare Ederson. Krstovic preferito a Scamacca. I ciociari confermano l'undici delle ultime partite con Masini accanto a Calò in mezzo e Schmid a completare il quartetto d'attacco con Raimondo. Kvernadze e Ghedjemis

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Terzino destro
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Atalanta
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale
Atalanta
Relja Obric
Relja Obric
Difensore centrale
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Terzino sinistro
Atalanta
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Esterno destro
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Esterno sinistro
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Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione

Carnesecchi, Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi, Ederson, Gaetano, Elmas, De Ketelaere, Rowe, Krstovic. All. Maurizio Sarri

  • Difesa obbligata con la conferma di Obric
  • De Ketelaere in vantaggio su Samardzic per agire alle spalle di Krstovic
  • Gaetano affianca Ederson a centrocampo
Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
Portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
Terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
Difensore centrale
Frosinone
Giorgio Cittadini
Giorgio Cittadini
Difensore centrale
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Frosinone
Gabriele Bracaglia
Gabriele Bracaglia
Terzino sinistro
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
Centrocampista centrale
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
Centrocampista centrale
Frosinone
Farès Ghedjemis
Farès Ghedjemis
Esterno destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
Trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
Esterno sinistro
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Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
Attaccante

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione

Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Massimiliano Alvini

  • Alvini conferma la squadra delle ultime partite con Masini accanto a Calò in costruzione
  • Raimondo vuole difendere il suo trono di capocannoniere dopo l'aggancio di Varela

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