Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Lecce-Juventus, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

La Juve vuole ripartire in campionato dopo la brutta sconfitta contro la Lazio: emergenza infortuni per Spalletti che dovrebbe puntare nuovamente sull'attacco a due Woltemade-Kolo Muani. Sulla trequarti McKennie, mentre a centrocampo Koopmeiners insieme a Douglas Luiz. Lecce verso la conferma dell'11 che ha vinto contro l'Udinese. Match in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GLI INFORTUNATI DELLA JUVENTUS

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
pubblicità
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
Lecce
Kialonda Gaspar
Kialonda Gaspar
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Mohamed Kaba
Mohamed Kaba
centrocampista
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
centrocampista
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
centrocampista
pubblicità
Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
ala destra
Lecce
Willem Geubbels
Willem Geubbels
attaccante
pubblicità
Lecce
Amar Fatah
Amar Fatah
ala sinistra

LECCE (4-3-3), la probabile formazione

Falcone, Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

  • Di Francesco non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha vinto 3-0 contro l'Udinese
  • Difesa a quattro con la coppia Tiago Gabriel-Gaspar dal 1'
  • A centrocampo Kaba insieme a Ngom e Maleh
  • Davanti spazio a Geubbels assisito da N'Dri e Fatah

 

Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale di destra
pubblicità
Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
esterno destro
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
trequartista
Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
attaccante
pubblicità
Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
attaccante

JUVENTUS (3-4-1-2), la probabile formazione

Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

  • Emergenza infortuni per la Juve: Spalletti va a Lecce con solo 17 giocatori di movimento di cui 8 difensori
  • Per questo motivo, dovrebbe riproporre l'attacco a due visto in Europa League con Woltemade e Kolo Muani
  • Douglas Luiz e Koopmeiners la coppia a centrocampo mentre sulle fasce spazio a Kalulu e Cambiaso
  • Dietro alle due punte dovrebbe giocare McKennie

 

Serie A: Altre Notizie

Figc, non solo Malagò: avanza il nome di Galliani

Serie A

Entro il 4 novembre andranno presentate le candidature per la presidenza alla Federcalcio. E...

Allegri: "Ogni volta che mi muovo vengo espulso"

napoli

Ira e ironia per l'allenatore del Napoli, che dopo il 3-3 con la Roma e l'espulsione nel finale...

Gasperini: "Napoli forte, è un metro di paragone"

roma

Dopo il 3-3 del Maradona, l'allenatore della Roma fa i complimenti ai suoi per la reazione:...

Dove vedere Lazio-Parma

GUIDA TV

La sfida della 8^ giornata tra Lazio e Parma si gioca oggi, sabato 24 ottobre alle 20.45. La...

Amorim in emergenza: out Gila, Rabiot e Moreira

MILAN

Brutte notizie per i rossoneri verso la trasferta di domenica alle 20.45 a Udine. Oltre agli...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE