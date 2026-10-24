Lecce-Juventus, le probabili formazioni del match di Serie A

La Juve vuole ripartire in campionato dopo la brutta sconfitta contro la Lazio: emergenza infortuni per Spalletti che dovrebbe puntare nuovamente sull'attacco a due Woltemade-Kolo Muani. Sulla trequarti McKennie, mentre a centrocampo Koopmeiners insieme a Douglas Luiz. Lecce verso la conferma dell'11 che ha vinto contro l'Udinese. Match in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
LECCE (4-3-3), la probabile formazione
Falcone, Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco
- Di Francesco non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha vinto 3-0 contro l'Udinese
- Difesa a quattro con la coppia Tiago Gabriel-Gaspar dal 1'
- A centrocampo Kaba insieme a Ngom e Maleh
- Davanti spazio a Geubbels assisito da N'Dri e Fatah
JUVENTUS (3-4-1-2), la probabile formazione
Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
- Emergenza infortuni per la Juve: Spalletti va a Lecce con solo 17 giocatori di movimento di cui 8 difensori
- Per questo motivo, dovrebbe riproporre l'attacco a due visto in Europa League con Woltemade e Kolo Muani
- Douglas Luiz e Koopmeiners la coppia a centrocampo mentre sulle fasce spazio a Kalulu e Cambiaso
- Dietro alle due punte dovrebbe giocare McKennie