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Napoli-Roma, Allegri: "Ogni volta che mi muovo vengo espulso"

napoli

Ira e ironia per l'allenatore del Napoli, che dopo il 3-3 con la Roma e l'espulsione nel finale spiega: "L'arbitro mi ha espulso perché stavo zitto: prenderò la multa e farò beneficenza anche stavolta...". E sui tanti gol presi, sempre ironico: "Ho cambiato, adesso le gioco tutte all'attacco"

NAPOLI-ROMA 3-3PAGELLE

“Perché sono stato espulso? Perché stavo zitto”. Dopo il 3-3 del Maradona, con la vittoria sfumata nel finale e un'espulsione che ancora non riesce a spiegarsi, Massimiliano Allegri in conferenza stampa usa l'arma dell'ironia ma non riesce a mascherare il nervosismo: "Sono stato espulso perché stavo zitto. Il quarto uomo ha richiamato l’arbitro che mi ha buttato fuori. Ma ormai l’espulsione l’ho presa, la multa me la daranno… faremo beneficenza anche a questo giro". Concetti ripresi anche intervistato da Dazn: "Ogni volta che mi muovo vengo espulso", le sue parole, "la prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più”. 

Approfondimento

Le pagelle di Napoli-Roma 3-3

"Sono cambiato, adesso le gioco tutte all'attacco"

Allegri usa l'ironia anche per analizzare tatticamente la gara e per rispondere agli appunti sul fatto che il suo Napoli prenda troppi gol, in contrasto con la filosofia che lo ha sempre guidato in carriera, l’allenatore del Napoli sbotta: “Ho cambiato modo di giocare, voglio giocarle tutte all’attacco. Dall’inizio della stagione, se posso metto anche quattro attaccanti", ha aggiunto a Dazn. "Non so se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, ditelo voi: io stasera non sono nelle condizioni per la prima volta di elargire delucidazioni sulla partita”. In conferenza stampa poi il rammarico per i punti persi: "I ragazzi devono stare sereni perché hanno fatto una bella prestazione e stiamo migliorando la condizione, spiace perché avanti 2-0 abbiamo avuto la palla del 3-0, poi eravamo 3-2 a pochi minuti dalla fine, ma il calcio è così. Dopo quelli con il Venezia lasciamo altri punti per strada, stasera abbiamo avuto anche tante occasioni favorevoli. Dispiace per il risultato e per il finale in cui sono stato espulso".

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