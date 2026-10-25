Genoa-Venezia, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Genoa e Venezia della 8^ giornata di Serie A si gioca domenica 25 ottobre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky
Dove vedere Genoa-Venezia in tv
La partita Genoa-Venezia della 8^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Genoa e Venezia
Il Genoa è rimasto imbattuto in sei delle sette gare contro il Venezia in Serie A dagli anni '50 ad oggi (3V, 3N); l'unica eccezione nel periodo è un 2-0 a favore del Venezia il 21 settembre 2024, con le reti di Gianluca Busio e Joel Pohjanpalo. Tra le squadre contro cui il Genoa è imbattuto in casa in Serie A, il Venezia è la seconda contro la quale conta più precedenti (nove: otto vittorie e un pareggio), dietro solo al Lecce (10); in aggiunta, i rossoblù hanno tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro partite interne contro gli arancioneroverdi. Il Venezia ha vinto 1-0 contro il Napoli nell'ultima giornata di campionato; l'ultima volta che ha tenuto la porta inviolata in due gare di fila in Serie A risale a marzo 2025 (contro Lazio e Atalanta), mentre l'ultima volta che ha registrato due successi di fila risale a novembre 2021 (contro Roma e Bologna). Il Genoa ha subito gol in ciascuna delle ultime nove gare casalinghe di Serie A. Il Venezia non ha trovato il successo in nessuna delle ultime 29 gare esterne di Serie A (10N, 19P) e solo una volta nella sua storia ha giocato più trasferte di fila nella competizione senza ottenere neanche una vittoria, tra il 1947 e il 1962 (37). Il Genoa ha perso cinque dello sette gare di questo campionato (1V, 1N) e solo una volta ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali in Serie A, nel 1959/60 (sei).