La domenica dell'8^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Inter-Fiorentina e alle 15.00 Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia, alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti dai campi sono a cura di Giovanni Guardalà e Marina Presello. La giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Udinese-Milan.