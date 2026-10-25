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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 8^ giornata

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Oggi, domenica 25 ottobre, si scende in campo per l'8^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Lecce-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

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La domenica dell'8^ giornata di campionato inizia alle 12.30 con Inter-Fiorentina e alle 15.00 Atalanta-Frosinone e Genoa-Venezia, alle 18.00 scendono in campo Lecce e Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti dai campi sono a cura di Giovanni Guardalà e Marina Presello. La giornata di campionato si conclude alle 20.45 con Udinese-Milan.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Walter Zenga e Riccardo Gentile. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Angelo Carotenuto, Massimo Caputi e Michele Padovano. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 25 ottobre

  • dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Walter Zenga e Riccardo Gentile
  • ore 12.30: Inter-Fiorentina su DAZN 1
  • ore 15.00: Atalanta-Frosinone su DAZN 1
  • ore 15.00: Genoa-Venezia su DAZN 1 
  • dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Angelo Carotenuto, Massimo Caputi e Michele Padovano                             
  • ore 18.00: LECCE-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Giovanni Guardalà e Marina Presello
  • dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti
  • ore 20.45: Udinese-Milan su DAZN 1 
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis

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