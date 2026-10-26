Inter, che partenza: dopo 8 giornate Chivu meglio anche di Inzaghi e Conte

Chivu sta mantenendo una media punti elevata in campionato, un inizio di stagione migliore di Conte e Simone Inzaghi. I nerazzurri non partivano così bene in Serie A dal 2017/18, ovvero da quando c'era Spalletti sulla panchina dell'Inter: anche al tempo i punti erano stati 22 in otto giornate. E l'ultima vittoria contro la Fiorentina è arrivata con un'altra pazza rimonta nel recupero. Di seguito le migliori partenze all'Inter dopo 8 giornate

INTER-FIORENTINA 2-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA