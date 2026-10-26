Difesa a 3 e Kolo-Woltemade: l'analisi della 'formula' Spalletti. VIDEOsky calcio club
Meglio la Juve con o senza le due punte? Meglio con la difesa a 3 o con quella a 4? Ecco cosa dicono i numeri e poi cosa ne pensano a Sky Calcio Club…
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Il patron del Milan ha commentato a Sky il successo dei rossoneri contro l'Udinese per 2-0,...
Il suo Milan riscatta il brutto ko di coppa, ma il tecnico portoghese si concentra sul tema...
Il gol del vantaggio della Juventus contro il Lecce nasce da uno schema su punizione che i...
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La partita tra Udinese e Milan della 8^ giornata di Serie A si gioca domenica 25 ottobre alle ore...