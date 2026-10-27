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Genoa-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel turno infrasettimanale di Serie A il Genoa ospita la Juventus: match in programma mercoledì 28 ottobre alle 20.45. De Rossi con El Shaarawy largo a sinistra e la coppia d'attacco Vitinha-Osmajic. Spalletti ha il dubbio Alajbegovic-Kolo Muani per affiancare Woltemade in avanti

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centro destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centro sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
mezzala destra
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Hamed Traorè
Hamed Traorè
mezzala sinistra
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Genoa
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
esterno sinistro
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
attaccante
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Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
attaccante

GENOA (3-5-2), la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi

  • De Rossi con il 3-5-2 per la sfida con la Juventus
  • Rispetto alla vittoria contro il Venezia, Marcandalli titolare in difesa al posto di Otoa
  • A centrocampo tornano dal 1' Baldanzi e Frendrup
  • Ellertsson e El Shaarawy sulle fasce
  • Vitinha in coppia con Osmajic davanti
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centro destra
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centro sinistra
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Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
esterno destro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
mezzala destra
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
centrocampista centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
mezzala sinistra
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Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
trequartista
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Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
attaccante

JUVENTUS (3-5-1-1), la probabile formazione

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

  • Spalletti dovrebbe puntare sul 3-5-1-1 per la trasferta di Genova
  • Conferma in difesa per Gatti-Bremer-Lucumì
  • A centrocampo Kalulu e Cambiaso sulle fasce, con il terzetto McKennie-Douglas Luiz-Koopmeiners in mezzo
  • Davanti Alajbegovic (in ballottaggio con Kolo Muani) alle spalle di Woltemade

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