Nel turno infrasettimanale di Serie A il Genoa ospita la Juventus: match in programma mercoledì 28 ottobre alle 20.45. De Rossi con El Shaarawy largo a sinistra e la coppia d'attacco Vitinha-Osmajic. Spalletti ha il dubbio Alajbegovic-Kolo Muani per affiancare Woltemade in avanti
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2), la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Traoré, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi
- De Rossi con il 3-5-2 per la sfida con la Juventus
- Rispetto alla vittoria contro il Venezia, Marcandalli titolare in difesa al posto di Otoa
- A centrocampo tornano dal 1' Baldanzi e Frendrup
- Ellertsson e El Shaarawy sulle fasce
- Vitinha in coppia con Osmajic davanti
JUVENTUS (3-5-1-1), la probabile formazione
Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
- Spalletti dovrebbe puntare sul 3-5-1-1 per la trasferta di Genova
- Conferma in difesa per Gatti-Bremer-Lucumì
- A centrocampo Kalulu e Cambiaso sulle fasce, con il terzetto McKennie-Douglas Luiz-Koopmeiners in mezzo
- Davanti Alajbegovic (in ballottaggio con Kolo Muani) alle spalle di Woltemade