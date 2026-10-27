Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Roma e Cagliari della 9^ giornata di Serie A si gioca martedì 27 ottobre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Roma-Cagliari in tv
La partita Roma-Cagliari della 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa martedì 27 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Roma e Cagliari
La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (102); tuttavia solo contro l’Inter i rossoblù hanno subito più gol (161) che contro i giallorossi (142) nel massimo campionato. La Roma ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle quattro più recenti; quella rossoblù potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui i giallorossi otterrebbero cinque successi interni di fila con annesso clean sheet nel torneo, dopo il Genoa (sei tra marzo 1974 e ottobre 1983) e Livorno (cinque tra settembre 1947 e settembre 2006). La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V): tanti pareggi quanti quelli collezionati dai giallorossi nelle precedenti 20 gare di Serie A (13V, 4P). La Roma è imbattuta da 16 partite casalinghe consecutive di Serie A (12V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare interne di fila per la prima volta dal periodo tra dicembre 2015 e febbraio 2017 (24 di fila tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti - 20V, 4N) - a quota 16 anche tra luglio 2020 e febbraio 2021 con Paulo Fonseca. Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare. Dopo un pareggio e quattro vittorie, il Cagliari ha perso la trasferta più recente di Serie A (0-4 contro il Monza) e potrebbe collezionare due ko esterni consecutivi senza trovare la via del gol in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (0-2 contro l'Atalanta e 0-3 contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina).