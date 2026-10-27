I numeri di Roma e Cagliari

La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (102); tuttavia solo contro l’Inter i rossoblù hanno subito più gol (161) che contro i giallorossi (142) nel massimo campionato. La Roma ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle quattro più recenti; quella rossoblù potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui i giallorossi otterrebbero cinque successi interni di fila con annesso clean sheet nel torneo, dopo il Genoa (sei tra marzo 1974 e ottobre 1983) e Livorno (cinque tra settembre 1947 e settembre 2006). La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1V): tanti pareggi quanti quelli collezionati dai giallorossi nelle precedenti 20 gare di Serie A (13V, 4P). La Roma è imbattuta da 16 partite casalinghe consecutive di Serie A (12V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare interne di fila per la prima volta dal periodo tra dicembre 2015 e febbraio 2017 (24 di fila tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti - 20V, 4N) - a quota 16 anche tra luglio 2020 e febbraio 2021 con Paulo Fonseca. Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare. Dopo un pareggio e quattro vittorie, il Cagliari ha perso la trasferta più recente di Serie A (0-4 contro il Monza) e potrebbe collezionare due ko esterni consecutivi senza trovare la via del gol in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (0-2 contro l'Atalanta e 0-3 contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina).