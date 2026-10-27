La partita tra Torino e Como della 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa martedì 27 ottobre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Dalle 18 e dalle 20.45 appuntamento con Campo Aperto Speciale con Leo Di Bello, Stefano De Grandis, Dario Massara, Luca Tommasini e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 22.45 spazio a Tuesday Night, con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

I numeri di Torino e Como

Il Como ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Torino (1P) - comprese le tre più recenti - già un successo in più rispetto a tutti e 25 i precedenti contro i granata nel massimo campionato (3V, 9N, 13P). Il Como, nella sfida esterna più recente (1-5 nel novembre 2025), è una delle sole quattro squadre che sono state capaci di segnare più di quattro gol in trasferta contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Il Como ha raccolto 17 punti in questo campionato, record per il club lariano dopo otto partite di un singolo torneo di Serie A. I lariani inoltre hanno segnato 14 gol e non hanno mai fatto meglio dopo le loro prime otto gare stagionali (14 anche nel 1950/51) - dopo nove match il loro record di reti è stato di 16, sempre nel 1950/51. Il Como ha vinto 10 delle 15 trasferte disputate in Serie A nel 2026 (3N, 2P), tanti successi esterni quanti quelli collezionati nelle precedenti 81 gare esterne nel torneo (10V, 27N, 44P). In generale, nel periodo, solo il Barcellona (11) ha ottenuto più vittorie fuori casa nei cinque principali campionati europei. Il Torino ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2015, sotto la guida di Giampiero Ventura. Il Torino ha raccolto 13 punti finora, miglior risultato per i granata nelle prime otto gare di un torneo di Serie A dal 2017/18 (13 anche in quel caso); in caso di vittoria con il Como, la formazione piemontese salirebbe a 16 punti, registrando il proprio miglior dato nelle prime nove partite di un massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).