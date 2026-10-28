Chivu: "All'intervallo avrei cambiato tutti"

L'allenatore nerazzurro commenta con onestà la vittoria sul campo del Venezia: "Siamo stati un po' fortunati: all'intervallo se avessi potuto avrei cambiato tutta la squadra". Poi il ricordo di quel Catania-Inter 3-1 vissuto da giocatore: "Partite che capitano in una stagione: arrivi scarico e pensi di portarle a casa con il minimo sforzo" VENEZIA-INTER 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE

La marcia dell’Inter prosegue, e sono i numeri a dirci quanto sia implacabile: 8 vittorie e un pareggio nelle prime 9 giornate rappresentano una partenza mai vista prima nella storia dell’Inter nell’era dei tre punti e Cristian Chivu può dire di esserne l’artefice. Eppure, dopo la sudata vittoria sul campo del Venezia, l’allenatore nerazzurro parlando a Sky esordisce elencando tutto ciò che non gli è piaciuto: “Poca energia, lenti nel fare determinate cose, un po’ sorpresi dal loro blocco basso anche se sapevamo che sarebbe stato così, lenti nel manovrare e nell’attaccare la linea… però ci sta, giocando ogni tre giorni”, dice, ammettendo subito dopo: “Siamo stati un po’ fortunati oggi nel portarla a casa: non so se dire che conta quello o conta che ci abbiamo creduto con tutto quello che avevamo”. Approfondimento Le pagelle di Venezia-Inter 0-2

"Provedel ci ha salvato" "Abbiamo anche rischiato", continua Chivu, "Provedel ci ha tenuto in partita e alla fine ce l’abbiamo fatta con l’esperienza, con la nostra forza e determinazione, e anche con la fortuna. Il derby alla prossima? Cercheremo di ritrovare energie in pochi giorni, anche energia mentale e qua mi riferisco soprattutto a qualche ragazzo che oggi ho dovuto sacrificare all’intervallo per cercare di dare una scossa (Stankovic, Sucic e Bisseck i tre che ha sostituito dopo il primo tempo, ndr). Se avessi potuto avrei cambiato probabilmente tutta la squadra”. E se da un lato impressiona la partenza da 25 punti in 9 giornate dei nerazzurri, dall’altro si tratta di una squadra che dà l’impressione di poter ancora crescere: “Possiamo e dobbiamo, si parte da questo”, conferma Chivu. “Non è mai semplice avere una partenza del genere e non bisogna perdere l’applicazione che stiamo mettendo in campo soprattutto dopo un’annata in cui qualche trofeo l’hai portato a casa. Sappiamo tutti che l’anno dopo è quello più difficile e stiamo lavorando mantenendo i piedi per terra”.