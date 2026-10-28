Il turno infrasettimanale di Serie A vede di fronte allo 'Stirpe', giovedì 29 ottobre alle 18.30, Frosinone e Lecce. I ragazzi di Alvini vogliono mantenere il ritmo da Europa League, mentre i salentini cercano il riscatto dopo il ko contro la Juventus. Alvini schiera Monterisi per Cittadini ed è pronto a lanciare Terzic da titolare, mentre Di Francesco deve riprogettare la difesa senza Thiago Gabriel e Gaspar. Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Alvini
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini
- Rispetto a Bergamo, Alvini dovrebbe cambiare solamente in difesa, lanciando per la prima volta in campionato dal 1' Terzic al posto di Bracaglia e Monterisi per Cittadini.
- In attacco, confermato il tridente Ghedjemis-Schmid-Kvernadze dietro a Raimondo
- Affatticati ma recuperati Calò e Calvani
Le possibili scelte di Di Francesco
LECCE (4-3-3) la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco
- Senza lo squalificato Gaspar e con l'infortunato Thiago Gabriel (contusione al ginocchio) da valutare, Di Francesco ridisegna la coppia di difensori centrali, inserendo dal 1' Siebert e Jean.
- Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa del match contro la Juventus, con N'Dri e Fatah in attacco al fianco di Geubbels.