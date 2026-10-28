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Frosinone-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il turno infrasettimanale di Serie A vede di fronte allo 'Stirpe', giovedì 29 ottobre alle 18.30, Frosinone e Lecce. I ragazzi di Alvini vogliono mantenere il ritmo da Europa League, mentre i salentini cercano il riscatto dopo il ko contro la Juventus. Alvini schiera Monterisi per Cittadini ed è pronto a lanciare Terzic da titolare, mentre Di Francesco deve riprogettare la difesa senza Thiago Gabriel e Gaspar. Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce

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Probabili Formazioni

Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
Portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
difensore centrale
Frosinone
Ilario Monterisi
Ilario Monterisi
difensore centrale
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Frosinone
Aleksa Terzic
Aleksa Terzic
terzino sinistro
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
centrocampista centrale
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
centrocampista centrale
Frosinone
Farès Ghedjemis
Farès Ghedjemis
esterno sinistro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
trequartista
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
ala sinistra
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Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
attaccante

Le possibili scelte di Alvini

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

  • Rispetto a Bergamo, Alvini dovrebbe cambiare solamente in difesa, lanciando per la prima volta in campionato dal 1' Terzic al posto di Bracaglia e Monterisi per Cittadini.
  • In attacco, confermato il tridente Ghedjemis-Schmid-Kvernadze dietro a Raimondo
  • Affatticati ma recuperati Calò e Calvani
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
Portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Gaby Jean
Gaby Jean
difensore centrale
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Mohamed Kaba
Mohamed Kaba
mezzala destra
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
centrocampista centrale
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
mezzala sinistra
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Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
ala destra
Lecce
Willem Geubbels
Willem Geubbels
attaccante
pubblicità
Lecce
Amar Fatah
Amar Fatah
ala sinistra

Le possibili scelte di Di Francesco

LECCE (4-3-3) la probabile formazione: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco

  • Senza lo squalificato Gaspar e con l'infortunato Thiago Gabriel (contusione al ginocchio) da valutare, Di Francesco ridisegna la coppia di difensori centrali, inserendo dal 1' Siebert e Jean.
  • Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa del match contro la Juventus, con N'Dri e Fatah in attacco al fianco di Geubbels.

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