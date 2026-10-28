Il turno infrasettimanale di Serie A vede di fronte allo 'Stirpe', giovedì 29 ottobre alle 18.30, Frosinone e Lecce. I ragazzi di Alvini vogliono mantenere il ritmo da Europa League, mentre i salentini cercano il riscatto dopo il ko contro la Juventus. Alvini schiera Monterisi per Cittadini ed è pronto a lanciare Terzic da titolare, mentre Di Francesco deve riprogettare la difesa senza Thiago Gabriel e Gaspar. Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce

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