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Genoa-Juventus, De Rossi: "Partita gagliarda, vittoria che rispecchia i nostri valori"

Serie A

L'allenatore del Genoa commenta il prezioso successo sulla Juventus: "Abbiamo fatto una gara gagliarda, bella, sono contento per i ragazzi e per tutti quelli che hanno avuto fiducia in me anche nei momento difficili". Su Osmajic: "È un giocatore che rispecchia anche i miei valori, di intensità di ferocia, è un giocatore giusto per il Genoa"

HIGHLIGHTSPAGELLE - CLASSIFICA

C'è grande soddisfazione nelle parole di Daniele De Rossi al termine della gara vinta dal suo Genoa contro la Juventus che certifica una crescita notevole della squadra rispetto a un avvio di campionato un po' complicato: "L'inizio è stato choc ma abbiamo anche incontrato squadre molto forti in questo primo blocco - dice - Ci vuole attenzione ai dettagli e oggi c'è stata una grande gara da parte dei ragazzi, sono contento per loro, per i tifosi e per la società che hanno avuto sempre fiducia in me. Abbiamo fatto una partita da Genoa, bella gagliarda". Un genoa che ha sapiuto adattarsi alle richieste della gara: "Siamo partiti molto bene e poi siamo stati bravi ad abbassarci restando ordinati e in ripartenza potevamo anche allungare ma non ci lamentiamo, perché ci sono gli avversari, mi ha fatto molto piacere che chi è entrato rispetto a Venezia ha mantenuto il livello alto nonostante la difficoltà dell'impegno".

"Osmajic? Rispecchia i miei valori, è un giocatore giusto per noi"

Una nota di merito per Osmajic trascinatore anche morale di questa squadra: "Lui è un giocatore giusto per questo stadio e questa società, lui rispecchia i nostri valori e anche i miei valori, con lui mi ci diverto, è un po' picchiatello ma è un buono, ti dà cuore ma è intenso e anche bravo a giocare - spiega ancora - Ma poi ci sono anche gli altri, ma lui è uno nel quale mi rivedo per l'intensità e la ferocia e certe volte devo stare attento a stimolarlo troppo sennò si perde equilibrio". Una Juve in difficoltà: "Nel preparare la partita abbiamo parlato anche della stanchezza che poteva avere la Juve con tutte le assenze e abbiamo provato ad approfittarne, ma valuto la mia squadra". Crescita del Genoa ma anche crescita di Daniele De Rossi come allenatore: "Io alleno da poco ma tutto fa parte della crescita, a volte continuo a essere un po' fumantino, alle volte non è facile sopportare qualcuno che ti urla dietro le spalle, anche oggi mi urlavano che eravamo bassi ma ho promesso che non mi giro più".

"Ho vinto contro Spalletti o Gasp? E' un gioco di squadra io non batto nessuno"

A Dazn De Rossi rimarca il merito dei suoi giocatori, al di là del proprio: "E' il coronamento di un lavoro fatto soprattutto dai ragazzi, sono stati vicini tra di loro anche nei momenti difficili ma ora dobbiamo tenere alta l'attenzione - dice - Io pensavo da allenatore già dai 25-26 anni, questo è un gioco di squadra e non batto nessuno, sfido questi mostri sacri, Spalletti o Gasperini, allenatori che ammiro tanto e a cui cerco di rubare qualcosa. Quando vinco o perdo ho meno responsabilità di quelle che mi si danno perché poi la differenza la fanno i calciatori".

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