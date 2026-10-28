Genoa-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Genoa e Juventus della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Genoa-Juventus in tv
La partita Genoa-Juventus della 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Genoa e Juventus
La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A: 71 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 116 sfide. Inoltre, la Juve è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (233). La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa e potrebbe collezionare sei clean sheet consecutivi contro il Grifone per la prima volta nel torneo (cinque anche tra ottobre 1964 e ottobre 1976). Il Genoa ha perso senza segnare le due sfide casalinghe più recenti contro la Juventus in Serie A e potrebbe collezionare tre ko di fila davanti ai propri tifosi contro i bianconeri solo per la terza volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1958 e il 1960 e il periodo tra il 1949 e il 1953. Il Genoa ha vinto in due delle ultime tre partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 gare nella competizione (3N, 9P); il Grifone ha trovato il successo nelle ultime due gare casalinghe di Serie A e non arriva a tre di fila dal periodo gennaio-febbraio 2025, con Patrick Vieira in panchina. La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime otto trasferte giocate in Serie A (4V, 3N, 1P) e - dopo il successo di Lecce - potrebbe vincere in due trasferte di campionato consecutive per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2026 (contro Udinese e Atalanta in quel caso).