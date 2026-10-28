Le parole di Marco Landucci, vice di Allegri, a Sky Sport dopo il 4-1 del Napoli sul Monza: "Per far zittire le critiche dobbiamo vincere le partite, non abbiamo altra strada. Abbiamo una squadra forte e sono sicuro che con questo spirito faremo bene". Sulla partita: "In questo periodo stiamo facendo bene, anche se bisogna evitare quei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando"

Il Napoli torna a vincere in campionato battendo per 4-1 il Monza in trasferta. E a commentare il successo azzurro a Sky Sport non c'è Max Allegri (squalificato per due giornate), ma il suo vice Marco Landucci: "In questi giorni facevo una riflessione: una volta ci dicevano che vincevamo di corto muso, mentre gli altri che vincevano 4-2, 4-3 erano calcio spettacolo. Ora ci criticano perché prendiamo troppi gol - ha spiegato -. A parte questa battuta: era una partita difficile. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima". Sul momento della squadra: "Abbiamo battuto il Bodo e fatto un'ottima partita contro la Roma. Anche col Monza abbiamo fatto molto bene. Non dimentichiamo che questa è una squadra che ha il suo centrocampo da poco tempo: McTominay, che è un giocatore importante, è stato un mese fermo e anche Anguissa ha avuto dei problemi. Questo è un periodo in cui stiamo facendo bene, anche se bisogna evitare quei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando".