Monza-Napoli, Landucci: "Prima criticavano il corto muso, ora i troppi gol presi". VIDEOnapoli
Le parole di Marco Landucci, vice di Allegri, a Sky Sport dopo il 4-1 del Napoli sul Monza: "Per far zittire le critiche dobbiamo vincere le partite, non abbiamo altra strada. Abbiamo una squadra forte e sono sicuro che con questo spirito faremo bene". Sulla partita: "In questo periodo stiamo facendo bene, anche se bisogna evitare quei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando"
Il Napoli torna a vincere in campionato battendo per 4-1 il Monza in trasferta. E a commentare il successo azzurro a Sky Sport non c'è Max Allegri (squalificato per due giornate), ma il suo vice Marco Landucci: "In questi giorni facevo una riflessione: una volta ci dicevano che vincevamo di corto muso, mentre gli altri che vincevano 4-2, 4-3 erano calcio spettacolo. Ora ci criticano perché prendiamo troppi gol - ha spiegato -. A parte questa battuta: era una partita difficile. Nel secondo tempo siamo cresciuti. Era importante vincere, ora ci prepariamo per la prossima". Sul momento della squadra: "Abbiamo battuto il Bodo e fatto un'ottima partita contro la Roma. Anche col Monza abbiamo fatto molto bene. Non dimentichiamo che questa è una squadra che ha il suo centrocampo da poco tempo: McTominay, che è un giocatore importante, è stato un mese fermo e anche Anguissa ha avuto dei problemi. Questo è un periodo in cui stiamo facendo bene, anche se bisogna evitare quei gol che prendiamo, ma ci stiamo lavorando".
"Lobotka? Lo abbiamo perso per un po'"
Sull'importanza di McTominay e Anguissa, Landucci non ha dubbi: "Le partite si vincono a centrocampo e da quando l'abbiamo ritrovato siamo migliorati. Nel calcio di adesso, avendo tanti impegni, devi andare forte. Se vai piano non puoi giocare a calcio". Su Lobotka, invece, uscito in barella nel primo tempo: "Gli è rimasta sotto la caviglia. Farà gli accertamenti. Sicuramente lo abbiamo perso per un po', ma aspettiamo gli esiti".
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"Per zittire le critiche dobbiamo vincere"
Tornando su quanto detto in apertura, Landucci ha aggiunto: "Mi ricordo che l'anno scorso (quando lui e Allegri erano al Milan, ndr) per 7 mesi non ha parlato nessuno, poi alla fine hanno ricominciato. Sono diversi anni che c'è questo tormentone. Per far zittire le critiche dobbiamo vincere le partite, non abbiamo altra strada. Poi ognuno può decidere chi ascoltare: noi abbiamo voglia di allenatore e vogliamo combattere. Abbiamo una squadra forte e sono sicuro che con questo spirito faremo sicuramente bene".