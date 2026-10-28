La partita tra Milan e Bologna della 9^ giornata di Serie A si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Milan-Bologna della 9^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 28 ottobre alle ore 18.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Bologna

Il Milan ha perso solo una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Bologna (1-2 il 27 febbraio 2025 - 16V, 4N), vincendo le tre più recenti; inoltre, dopo l'1-0 del 14 settembre 2025 e il 3-0 del 3 febbraio scorso, i rossoneri potrebbero vincere tre match di fila con annesso clean sheeet contro i rossoblù nel torneo solo per la seconda volta nella loro storia, dopo le tre tra maggio 2016 e maggio 2017. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (8V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17, quella rossoblù è una delle due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato almeno lo stesso numero di match in casa senza mai perdere in campionato. Dopo i successi contro Atalanta (3-2) e Udinese (2-0) il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta nel 2026; non accade infatti ai rossoneri da novembre-dicembre 2025 (contro Inter, Lazio e Torino in quel caso). Il Milan ha vinto le prime tre partite casalinghe di questa Serie A e potrebbe ottenere quattro successi nelle prime quattro gare interne stagionali solo per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2021/22, il 2005/06, il 2002/03 e il 1995/96. Dopo il 2-0 contro il Cagliari, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2026, dopo i due clean sheet tra febbraio e marzo scorsi (1-0 contro Udinese e Pisa).