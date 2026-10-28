La partita tra Monza e Napoli della 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 28 ottobre alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Mercoledì, dalle 17.30 e dalle 20.45 , nuovo appuntamento con Campo Aperto Speciale con Leo Di Bello, Walter Zenga, Federico Zancan e Luca Tommasini. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda Sky Calcio Club , il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

I numeri di Monza e Napoli

Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite disputate contro il Monza in Serie A (1N, 1P), comprese le tre più recenti con un risultato complessivo di 7-2. Nessuna squadra vanta più clean sheet in Serie A contro il Monza rispetto al Napoli: quattro, al pari di Atalanta e Milan. Il Monza ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A (2-1 v Sassuolo e 4-0 v Cagliari) e non ha mai collezionato tre successi interni di fila nel torneo (due anche tra settembre-ottobre 2022 e a novembre 2022). Il Napoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 12 (7V, 3N); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Venezia, i partenopei potrebbero collezionare due sconfitte esterne di fila senza segnare per la prima volta dal dicembre 2023-gennaio 2024 (tre di fila con Walter Mazzarri). Ivan Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a collezionare nove gare consecutive di Serie A con i brianzoli a segno (almeno una rete in ciascuna delle otto gare in cui ha allenato i lombardi finora).