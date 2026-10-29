Dopo il 5-1 al Lecce, le parole dell’allenatore del Frosinone, 6^ in classifica: "Dopo il ko con la Juve alla prima di campionato nessuno poteva immaginare che avremmo avuto 17 punti, anzi c’era già chi era pronto per altre cose... Ma questa squadra è eccellente e ha voglia di continuare il percorso che sta facendo. Dopo Napoli mi sono arrabbiato perché abbiamo fatto scelte individuali, pensavamo al nostro orticello. Nelle ultime tre partite la squadra lavora da squadra"

FROSINONE-LECCE 5-1, HIGHLIGHTS