Juve in ritiro anticipato da domani in vista della partita con il Napoli

La Juventus va in ritiro anticipato da venerdì 30 ottobre fino alla sfida di domenica contro il Napoli: la decisione condivisa tra la società e l'allenatore Spalletti. La misura è stata comunicata alla squadra alla Continassa dopo un confronto tra l'Ad Carnevali e la squadra, nel quale ha ribadito la fiducia nel gruppo ma ha chiesto a ogni giocatore di assumersi le proprie responsabilità e di daer una risposta immediata sul campo dopo la deludente prova di Genova

Ritiro anticipato da domani, venerdì 30 ottobre, per la Juventus in vista della partita di domenica sera contro il Napoli. Lo ha comunicato l’allenatore Luciano Spalletti. Una decisione supportata e condivisa dalla società, da venerdì a domenica la squadra sarà al J Hotel. Squadra che era rientrata nella notte da Genova in treno, poi la mattina alla Continassa per preparare la sfida contro il Napoli, ma prima è scesa in campo la società. Molto delusa dalla serata di ieri. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha avuto un confronto con la squadra, nel quale ha ribadito la fiducia nel gruppo, ma con fermezza. In modo molto chiaro, molto netto, ha chiesto alla squadra, a ogni singolo giocatore, di assumersi la responsabilità davanti alla società, alla proprietà e, in primis, ai tifosi. La richiesta di Carnevali e della dirigenza è quella di una risposta immediata e concreta sul campo da parte dei calciatori, che devono dimostrare di aver capito che cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus. Un confronto schietto, per avere una reazione immediata. Quella che si è vista a Genova non può essere la Juventus: è questo in sintesi il concetto espresso da Carnevali.