Bologna e Monza si sfidano nella 10^ giornata di Serie A: match in programma sabato 31 ottobre alle 15 allo stadio Dall'Ara. Palladino con due dubbi tra difesa e centrocampo. Ai lati di Odgaard, Bernardeschi/Cambiaghi/Mbangula si giocano due maglie. Juric senza Kouadio e Folorunsho. Dentro Goglichidze e Foe Ondoa. Sulla trequarti al momento favoriti Dany Mota e Robinson, ma le gerarchie potrebbero cambiare
PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Probabili Formazioni
BOLOGNA (3-4-3), la probabile formazione
Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. All. Palladino
- Palladino dopo il successo di San Siro contro il Milan ha il dubbio in mezzo alla difesa tra Casale e Heggem
- A destra a centrocampo Zortea in vantaggio su Amondarain
- Davanti ai lati di Odgaard in tre per due maglie: Bernardeschi/Cambiaghi/Mbangula si giocano i posti da titolare
- Orsolini inizialmente in panchina
MONZA (3-4-2-1), la probabile formazione
Törnqvist, Kouadio, Lucchesi, Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Chaby Mangas, Mota Carvalho, Robinson, Pereira Sousa Varela. All. Juric
- Per la trasferta di Bologna Juric dovrà fare a meno di Kouadio e Folorunsho, oltre a Pessina e Ziolkowski
- In difesa Goglichidze titolare con Lucchesi e Carboni davanti a Törnqviss
- In mezzo Akinsanmiro e Foe Ondoa, con Birindelli e Mangas sulle fasce
- Dietro a Varela si dovrebbero giocare il posto Dany Mota e Robinson (favoriti) con Colpani e Ngonge. Ma l'allenatore può contare su Cutrone e Zeballos in quella zona del campo