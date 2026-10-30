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Bologna-Monza, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Bologna e Monza si sfidano nella 10^ giornata di Serie A: match in programma sabato 31 ottobre alle 15 allo stadio Dall'Ara. Palladino con due dubbi tra difesa e centrocampo. Ai lati di Odgaard, Bernardeschi/Cambiaghi/Mbangula si giocano due maglie. Juric senza Kouadio e Folorunsho. Dentro Goglichidze e Foe Ondoa. Sulla trequarti al momento favoriti Dany Mota e Robinson, ma le gerarchie potrebbero cambiare

PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Matteo Darmian
Matteo Darmian
difensore centrale di destra
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Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
difensore centrale di sinistra
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Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
esterno destro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
esterno sinistro
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
ala destra
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
attaccante
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Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
ala sinistra

BOLOGNA (3-4-3), la probabile formazione

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda, Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. All. Palladino

  • Palladino dopo il successo di San Siro contro il Milan ha il dubbio in mezzo alla difesa tra Casale e Heggem
  • A destra a centrocampo Zortea in vantaggio su Amondarain
  • Davanti ai lati di Odgaard in tre per due maglie: Bernardeschi/Cambiaghi/Mbangula si giocano i posti da titolare
  • Orsolini inizialmente in panchina
Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
portiere
Monza
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
difensore centrale di destra
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Monza
Lorenzo Lucchesi
Lorenzo Lucchesi
difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
difensore centrale di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
esterno destro
Monza
Manga Foe Ondoa
Manga Foe Ondoa
centrocampista centrale
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
esterno sinistro
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Monza
Dany Mota
Dany Mota
trequartista
Monza
Jay Robinson
Jay Robinson
trequartista
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Monza
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
attaccante centrale

MONZA (3-4-2-1), la probabile formazione

Törnqvist, Kouadio, Lucchesi, Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Chaby Mangas, Mota Carvalho, Robinson, Pereira Sousa Varela. All. Juric

  • Per la trasferta di Bologna Juric dovrà fare a meno di Kouadio e Folorunsho, oltre a Pessina e Ziolkowski
  • In difesa Goglichidze titolare con Lucchesi e Carboni davanti a Törnqviss
  • In mezzo Akinsanmiro e Foe Ondoa, con Birindelli e Mangas sulle fasce
  • Dietro a Varela si dovrebbero giocare il posto Dany Mota e Robinson (favoriti) con Colpani e Ngonge. Ma l'allenatore può contare su Cutrone e Zeballos in quella zona del campo

 

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