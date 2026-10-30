Bologna e Monza si sfidano nella 10^ giornata di Serie A: match in programma sabato 31 ottobre alle 15 allo stadio Dall'Ara. Palladino con due dubbi tra difesa e centrocampo. Ai lati di Odgaard, Bernardeschi/Cambiaghi/Mbangula si giocano due maglie. Juric senza Kouadio e Folorunsho. Dentro Goglichidze e Foe Ondoa. Sulla trequarti al momento favoriti Dany Mota e Robinson, ma le gerarchie potrebbero cambiare

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