Milan, Cardinale e Ibrahimovic a Milanello prima del derby con l'Inter

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic accanto al Milan nelle ora che precedono il derby di Milano valido per la 10^giornata di serie A. Nel VIDEO Peppe Di Stefano ci racconta che Il proprietario del club rossonero e il suo consulente hanno assistito alla seduta di allenamento della squadra agli ordini di Amorim che per l'occasione ritrova alcuni elementi importanti come Rabiot,. Gila e Moreira assenti nell'ultimo match contro il Bologna

IL NUOVO GENERALI STADIUM, COSTI E TEMPI DI LAVORO - MILAN-INTER, L'ARBITRO