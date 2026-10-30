Nel 2032 l’Italia ospiterà l’Europeo con la Turchia e Milano è una delle 13 città “candidate” (con il suo stadio) dalla Figc nel dossier inviato alla Uefa. Nel 2027 arriverà la risposta della Uefa, che farà sapere quali soddisfano i requisiti: a quel punto l’Italia dovrà scegliere le sue cinque sedi in cui ospitare le partite. Milano, naturalmente, punta a essere una di quelle con il suo nuovo “Generali Stadium”. Il cantiere del nuovo stadio dovrebbe aprire nella seconda metà del 2027, ma c’è tutto un iter da seguire. Intanto nei mesi scorsi sono stati rimossi i tornelli per accedere ad alcuni settori della tribuna ed è stata abbattuta la Biglietteria Sud. Entro dicembre sarà chiusa la Valutazione Ambientale Strategica (con cui si valuta l’impatto dei lavori su ambiente, traffico, inquinamento…). A inizio novembre verrà depositato il progetto di fattibilità preliminare, per poi attendere l’approvazione del progetto definitivo (da Comune, Regione, Città metropolitana, Vigili del Fuoco, ASL) in primavera. A conti fatti, se tutto dovesse procedere senza intoppi, apertura del cantiere prevista dunque tra la prossima estate e la fine del 2027.