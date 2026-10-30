Milan, per Tomori lesione al flessore della coscia destra

Milan, per Tomori lesione al flessore della coscia destramilan
In vista del derby con l'Inter Ruben Amorim perde, per un problema muscolare, Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha riportato infatti, durante Milan-Bologna, una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra. Nuovi controlli sono previsti fra due settimane. Previsto uno stop di almeno un mese
Da una parte i recuperi di Gila, Rabiot e Moreira, dall'altra lo stop per Tomori che si era infortunato durante Milan-Bologna e che dopo gli esami effettuati è costretto a fermarsi per almeno un mese a causa di una lesione a carico del muscolo flessore mediale della coscia destra. Un nuovo controllo sarà effettuato fra due settimane ma per lui niente derby e un'assenza che sarà di almeno un mese. Contro l'Inter mancheranno anche Terracciano, Gabbia, Loftus-Cheek, Chukwueze e Saelemaekers