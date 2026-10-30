Milan, per Tomori lesione al flessore della coscia destra

Da una parte i recuperi di Gila, Rabiot e Moreira, dall'altra lo stop per Tomori che si era infortunato durante Milan-Bologna e che dopo gli esami effettuati è costretto a fermarsi per almeno un mese a causa di una lesione a carico del muscolo flessore mediale della coscia destra. Un nuovo controllo sarà effettuato fra due settimane ma per lui niente derby e un'assenza che sarà di almeno un mese. Contro l'Inter mancheranno anche Terracciano, Gabbia, Loftus-Cheek, Chukwueze e Saelemaekers

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