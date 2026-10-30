Testa-coda da brividi fra Udinese e Roma con i friulani che a Parma hanno interrotto la striscia di 6 sconfitte consecutive e la squadra di Gasperini che vuole proseguire invece l'inseguimento di Inter e Lazio. Runjiac confida nel ritorno di Solet in difesa e nella ritrovata condizione di Zaniolo che agirà con Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Gasperini rivoluziona la difesa e concede un turno di riposo a De Roon. Mora completa il tridente con Soulé e Malen
Probabili Formazioni
La probabile formazione Udinese
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp, Davis. All. Kosta Runjaic
- Runjaic spera nella svolta dopo il pareggio di Parma e confida nel ritorno da titolare in difesa di Solet
- Ancora out Alaba, Bayo e Gueye
- Zaniolo titolare per supportare, insieme ad Ekkelenkamp, Davis
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley: Soulè, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini
- Gasperini cambia la difesa col terzetto inedito Ghilardi-Balerdi-Hermoso
- Scelte obbligate in mezzo dove rifiata De Roon e Cristante gioca la quarta partita consecutiva
- Mora in campo viste le assenze di Dybala e Pellegrini