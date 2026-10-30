Testa-coda da brividi fra Udinese e Roma con i friulani che a Parma hanno interrotto la striscia di 6 sconfitte consecutive e la squadra di Gasperini che vuole proseguire invece l'inseguimento di Inter e Lazio. Runjiac confida nel ritorno di Solet in difesa e nella ritrovata condizione di Zaniolo che agirà con Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Gasperini rivoluziona la difesa e concede un turno di riposo a De Roon. Mora completa il tridente con Soulé e Malen