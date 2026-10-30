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Udinese-Roma, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Testa-coda da brividi fra Udinese e Roma con i friulani che a Parma hanno interrotto la striscia di 6 sconfitte consecutive e la squadra di Gasperini che vuole proseguire invece l'inseguimento di Inter e Lazio. Runjiac confida nel ritorno di Solet in difesa e nella ritrovata condizione di Zaniolo che agirà con Ekkelenkamp alle spalle di Davis. Gasperini rivoluziona la difesa e concede un turno di riposo a De Roon. Mora completa il tridente con Soulé e Malen

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
James Abankwah
James Abankwah
Difensore di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore di sinistra
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Udinese
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Esterno destro
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
Centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
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Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Trequartista di destra
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Trequartista di sinistra
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Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione Udinese

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp, Davis. All. Kosta Runjaic

  • Runjaic spera nella svolta dopo il pareggio di Parma e confida nel ritorno da titolare in difesa di Solet
  • Ancora out Alaba, Bayo e Gueye
  • Zaniolo titolare per supportare, insieme ad Ekkelenkamp, Davis
Roma
Pierluigi Gollini
Pierluigi Gollini
Portiere
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
Difensore di destra
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Roma
Leonardo Balerdi
Leonardo Balerdi
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore di sinistra
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Roma
Emanuele Lulli
Emanuele Lulli
Esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
Centrocampista centrale
Roma
Wesley
Wesley
Esterno sinsitro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista di destra
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
Trequartista di sinistra
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley: Soulè, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini

  • Gasperini cambia la difesa col terzetto inedito Ghilardi-Balerdi-Hermoso
  • Scelte obbligate in mezzo dove rifiata De Roon e Cristante gioca la quarta partita consecutiva
  • Mora in campo viste le assenze di Dybala e Pellegrini

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