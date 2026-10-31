Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Milan-Inter, Barella: "Dobbiamo guardarci in faccia, Pio e Bonny hanno avuto la febbre"

video

Il capitano dell'Inter Nicolò Barella analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta nel derby: "Paghiamo degli errori, l'approccio è una cosa che non ci sta riuscendo bene. Dobbiamo guardarci in faccia. Sicuramente eravamo in emergenza, Bonny ha avuto la febbre e anche Pio in settimana ce l'aveva. Il non avere cambi in panchina in attacco ha condizionato le scelte del mister, questo forse ci ha tolto qualcosa e abbiamo faticato a ingranare"

CLASSIFICA - PAGELLE - MILAN, LA STRISCIA VINCENTE NEL DERBY

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Gasperini: "Abbiamo fatto una partita di valore"

roma

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la netta vittoria della Roma contro l'Udinese: "Abbiamo...

Inter, Marotta: "Nuovo stadio sarà stratosferico"

Serie A

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta promuove il nuovo stadio, un progetto «stratosferico»...

Runjaic a rischio: D'Aversa e Zanetti i candidati

udinese

L'Udinese potrebbe cambiare allenatore a seguito della pesante sconfitta in casa contro la Roma...

Cardinale: "Krösche? Presto ci sarà un annuncio"

esclusiva sky

Gerry Cardinale ha parlato a Sky Sport prima del derby: "Sarà una grandissima serata". Il...

Dove vedere Milan-Inter

guida tv

A San Siro è tempo di derby, si gioca oggi, sabato 31 ottobre (10^ giornata): Milan e Inter in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE