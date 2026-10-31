Il capitano dell'Inter Nicolò Barella analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta nel derby: "Paghiamo degli errori, l'approccio è una cosa che non ci sta riuscendo bene. Dobbiamo guardarci in faccia. Sicuramente eravamo in emergenza, Bonny ha avuto la febbre e anche Pio in settimana ce l'aveva. Il non avere cambi in panchina in attacco ha condizionato le scelte del mister, questo forse ci ha tolto qualcosa e abbiamo faticato a ingranare"

CLASSIFICA - PAGELLE - MILAN, LA STRISCIA VINCENTE NEL DERBY