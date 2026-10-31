Calendario Serie A, le partite e gli orari della 10^ giornataguida tv
Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre la decima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. Ogni giorno pre e postpartita per i match, aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri
Su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata, tutti in diretta con la qualità del 4K, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre appuntamento con la decima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 è il momento del derby di Milano: la partita Milan-Inter sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 251 e su NOW.
Domenica alle 18.00 scendono in campo Lecce e Genoa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La giornata di campionato si conclude lunedì 2 novembre con, alle 18.30, Sassuolo-Fiorentina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Gli studi di Sky Sport
Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Massimo Caputi e Maurizio Compagnoni. Pre e postpartita dalle 19.30 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, condotto da Giorgia Cenni. In studio Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Walter Zenga, mentre da San Siro interverranno Gianluca Di Marzio e Alessandro Florenzi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e un ospite d’eccezione: l’ex allenatore di Milan e Fiorentina Stefano Pioli. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Rotterdam) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Andrea Consigli.
Serie A, programmazione 10^ giornata su Sky e NOW
Sabato 31 ottobre
- Dalle 14 e dalle 16.50: Casa dello Sport con Mario Giunta, Massimo Caputi e Maurizio Compagnoni
- Alle 20.45: MILAN-INTER, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K
- Dalle 19.30 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Gianluca Di Marzio e Alessandro Florenzi (in collegamento da San Siro)
Domenica 1 novembre
- Dalle 12: Casa dello Sport con Sara Benci, Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto
- Dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Marco Bucciantini
- Alle 18: LECCE-GENOA, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
- Dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e Stefano Pioli
Lunedì 2 novembre
- Alle 18.30: SASSUOLO-FIORENTINA, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K
- Dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Fayna, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Andrea Consigli e Gianluca Di Marzio (in collegamento da Rotterdam)