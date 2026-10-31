Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre la decima giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW , con 3 gare in co-esclusiva: il derby tra Milan e Inter, Lecce-Genoa e Sassuolo-Fiorentina. Ogni giorno pre e postpartita per i match, aggiornamenti live su Sky Sport 24, skysport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, i video, i podcast e gli SkyLights di tutti gli incontri

Gli studi di Sky Sport

Sabato pomeriggio, dalle 14 e dalle 16.50, analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport, con Mario Giunta insieme a Massimo Caputi e Maurizio Compagnoni. Pre e postpartita dalle 19.30 e dalle 22.45 affidati a Saturday Night, condotto da Giorgia Cenni. In studio Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Walter Zenga, mentre da San Siro interverranno Gianluca Di Marzio e Alessandro Florenzi. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e un ospite d’eccezione: l’ex allenatore di Milan e Fiorentina Stefano Pioli. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Rotterdam) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Andrea Consigli.