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Frosinone-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Frosinone contro Torino nella 10^ giornata di Serie A: partita in programma domenica 1 novembre alle ore 15. Alvini potrebbe rilanciare Cittadini in difesa e Masini a centrocampo. Abate con Patterson a sinistra e la coppia Adams-Simeone in avanti

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Frosinone
Lorenzo Palmisani
Lorenzo Palmisani
portiere
Frosinone
Anthony Oyono
Anthony Oyono
terzino destro
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Frosinone
Gabriele Calvani
Gabriele Calvani
difensore centrale
Frosinone
Giorgio Cittadini
Giorgio Cittadini
difensore centrale
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Frosinone
Aleksa Terzic
Aleksa Terzic
terzino sinistro
Frosinone
Patrizio Masini
Patrizio Masini
centrocampista centrale
Frosinone
Giacomo Calò
Giacomo Calò
centrocampista centrale
Frosinone
Farès Ghedjemis
Farès Ghedjemis
trequartista destro
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Frosinone
Romano Schmid
Romano Schmid
trequartista centrale
Frosinone
Giorgi Kvernadze
Giorgi Kvernadze
trequartista sinistro
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Frosinone
Antonio Raimondo
Antonio Raimondo
attaccante

FROSINONE (4-2-3-1), la probabile formazione

Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

  • Alvini con un paio di novità rispetto alla vittoria 5-1 contro il Lecce
  • Cittadini dovrebbe tornare dal 1' in mezzo alla difesa. Masini titolare a centrocampo
  • Davanti Ghedjemis/Schmid/Kvernadze alle spalle di Schmid
Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale di destra
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Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
difensore centrale
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale di sinistra
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Torino
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
mezzala destra
Torino
Daniel Santos Bragança
Daniel Santos Bragança
centrocampista centrale
Torino
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim
mezzala sinistra
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Torino
Nathan Patterson
Nathan Patterson
esterno sinistro
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-5-2), la probabile formazione

Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Adams, Simeone. All. Abate

  • Abate verso la conferma di quasi tutta la formazione titolare che ha perso contro il Como
  • La novità potrebbe essere la presenza di Patterson a sinistra al posto di Cacciamani
  • Conferma per la coppia d'attacco Adams-Simeone

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