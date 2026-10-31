Frosinone contro Torino nella 10^ giornata di Serie A: partita in programma domenica 1 novembre alle ore 15. Alvini potrebbe rilanciare Cittadini in difesa e Masini a centrocampo. Abate con Patterson a sinistra e la coppia Adams-Simeone in avanti
Probabili Formazioni
FROSINONE (4-2-3-1), la probabile formazione
Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini
- Alvini con un paio di novità rispetto alla vittoria 5-1 contro il Lecce
- Cittadini dovrebbe tornare dal 1' in mezzo alla difesa. Masini titolare a centrocampo
- Davanti Ghedjemis/Schmid/Kvernadze alle spalle di Schmid
TORINO (3-5-2), la probabile formazione
Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Adams, Simeone. All. Abate
- Abate verso la conferma di quasi tutta la formazione titolare che ha perso contro il Como
- La novità potrebbe essere la presenza di Patterson a sinistra al posto di Cacciamani
- Conferma per la coppia d'attacco Adams-Simeone