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Lecce-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Lecce e Genoa in campo per la 10^ giornata di Serie A, in diretta sabato 1 novembre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Di Francesco cambia rispetto al ko di Frosinone: davanti possibile tridente N'Dri-Stulic-Fatah. De Rossi potrebbe proporre El Shaarawy a sinistra e la coppia d'attacco Vitinha-Osmajic

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
PORTIERE
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
TERZINO DESTRO
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
DIFENSORE CENTRALE
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
DIFENSORE CENTRALE
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Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
TERZINO SINISTRO
Lecce
Mohamed Kaba
Mohamed Kaba
MEZZALA DESTRA
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Lecce
Youssef Maleh
Youssef Maleh
MEZZALA SINISTRA
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Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
ALA DESTRA
Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
CENTRAVANTI
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Lecce
Amar Fatah
Amar Fatah
ALA SINISTRA

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco

  • Di Francesco con qualche assenza: Ilic, Berisha, Coulibaly, Pierotti e Geubbels infortunati. Gaspar squalificato
  • Rispetto al pesante ko di Frosinone il Lecce dovrebbe tornare a giocare con la difesa a 4
  • N'Dri-Stulic-Fatah il possibile tridente offensivo
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
mezzala destra
Genoa
Samuel Wiafe
Samuel Wiafe
centrocampista centrale
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
mezzala sinistra
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Genoa
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
esterno sinistro
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
attaccante
pubblicità
Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
attaccante

GENOA (3-5-2), la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Baldanzi, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi

  • Rispetto al successo contro la Juventus possibile l'inserimento di Wiafe in mezzo al campo e di El Shaarawy a sinistra
  • Ehizibue - autore del primo gol contro i bianconeri - dovrebbe partire dalla panchina
  • Conferma per la coppia di attacco Vitinha-Osmajic

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