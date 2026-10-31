Lecce e Genoa in campo per la 10^ giornata di Serie A, in diretta sabato 1 novembre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Di Francesco cambia rispetto al ko di Frosinone: davanti possibile tridente N'Dri-Stulic-Fatah. De Rossi potrebbe proporre El Shaarawy a sinistra e la coppia d'attacco Vitinha-Osmajic
Probabili Formazioni
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco
- Di Francesco con qualche assenza: Ilic, Berisha, Coulibaly, Pierotti e Geubbels infortunati. Gaspar squalificato
- Rispetto al pesante ko di Frosinone il Lecce dovrebbe tornare a giocare con la difesa a 4
- N'Dri-Stulic-Fatah il possibile tridente offensivo
GENOA (3-5-2), la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Baldanzi, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. All. De Rossi
- Rispetto al successo contro la Juventus possibile l'inserimento di Wiafe in mezzo al campo e di El Shaarawy a sinistra
- Ehizibue - autore del primo gol contro i bianconeri - dovrebbe partire dalla panchina
- Conferma per la coppia di attacco Vitinha-Osmajic