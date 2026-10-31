Lecce e Genoa in campo per la 10^ giornata di Serie A, in diretta sabato 1 novembre alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Di Francesco cambia rispetto al ko di Frosinone: davanti possibile tridente N'Dri-Stulic-Fatah. De Rossi potrebbe proporre El Shaarawy a sinistra e la coppia d'attacco Vitinha-Osmajic

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI