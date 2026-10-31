Nel VIDEO il bel siparietto tra Florenzi e Musah dopo il derby vinto dal Milan per 3-1. Il centrocampista rossonero si è preso gli applausi di San Siro dopo alcune stagioni difficili. Ma Florenzi, che ha seguito il derby per Sky Sport da inviato e che ha condiviso lo spogliatoio con Musah, non ha mai avuto dubbi: "Ti faccio i miei complimenti. Posso assicurare che non hai mai mollato perché ti ho visto lavorare per anni. Ma non montarti la testa..."

MILAN-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE