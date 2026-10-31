Con Kakà in tribuna, a decidere il derby vinto 3-1 dal Milan contro l'Inter è stato proprio un numero 22: Diego Moreira, protagonista assoluto con un gol e due assist. Il portoghese, che ha scelto quel numero di maglia proprio per il brasiliano, ha raccontato a Sky tutta la sua emozione: "Grazie Kakà per essere venuto e per il tuo numero. È la notte più bella da quando sono qui". Poi, sulla corsa scudetto: "Siamo all'inizio, pensiamo partita per partita". Guarda il VIDEO qui sopra

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