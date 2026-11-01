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Atalanta-Parma, le probabili formazioni

Serie A

Per tornare alla vittoria Sarri punta ancora sull'asse De Ketelaere-Krstovic in attacco con Zalewski e Rowe sugli esterni. A centrocampo out Gaetano, con Ederson c'è Pasalic. Gilardino dovrebbe scegliere Lontani al fianco di Romero, in porta ancora Daffara al posto di Corvi

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Terzino destro
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Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale
Atalanta
Relja Obric
Relja Obric
Difensore centrale
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Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
Terzino sinistro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
Ala destra
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Ala sinistra
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Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

  • Confermato Zalewski, ma giocherà a destra al posto di Elmas con Rowe che riprende il suo posto a sinistra
  • Out ancora Scamacca, c'è Krstovic centravanti con De Ketelaere a ispirarlo alle sue spalle. Manca anche Gaetano a centrocampo, Pasalic al suo posto
  • Difesa sempre in emergenza, Kristensen è stato l'ultimo infortunato della lista: Scalvini-Obric centrali con Zappacosta e Bernasconi sulle fasce
Parma
Giovanni Daffara
Giovanni Daffara
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Dominik Drobnic
Dominik Drobnic
Difensore centrale di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala destra
Parma
Vincent Sierro
Vincent Sierro
Centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Simone Lontani
Simone Lontani
Attaccante
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Parma
David Romero
David Romero
Attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabé, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Romero. All. Gilardino

  • Dopo il primo punto sulla panchina gialloblù, Gilardino insiste sul solco del 3-5-2. Lontani-Romero la coppia prescelta con Tourè e Frigan ancora in lizza per un posto
  • In porta conferma in arrivo per Daffara a discapito di Corvi
  • Diego Carlos torna dalla squalifica, in difesa però è ancora favorito Drobnic

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