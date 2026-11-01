Per tornare alla vittoria Sarri punta ancora sull'asse De Ketelaere-Krstovic in attacco con Zalewski e Rowe sugli esterni. A centrocampo out Gaetano, con Ederson c'è Pasalic. Gilardino dovrebbe scegliere Lontani al fianco di Romero, in porta ancora Daffara al posto di Corvi
Probabili Formazioni
ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri
- Confermato Zalewski, ma giocherà a destra al posto di Elmas con Rowe che riprende il suo posto a sinistra
- Out ancora Scamacca, c'è Krstovic centravanti con De Ketelaere a ispirarlo alle sue spalle. Manca anche Gaetano a centrocampo, Pasalic al suo posto
- Difesa sempre in emergenza, Kristensen è stato l'ultimo infortunato della lista: Scalvini-Obric centrali con Zappacosta e Bernasconi sulle fasce
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabé, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Romero. All. Gilardino
- Dopo il primo punto sulla panchina gialloblù, Gilardino insiste sul solco del 3-5-2. Lontani-Romero la coppia prescelta con Tourè e Frigan ancora in lizza per un posto
- In porta conferma in arrivo per Daffara a discapito di Corvi
- Diego Carlos torna dalla squalifica, in difesa però è ancora favorito Drobnic