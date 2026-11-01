La partita tra Como e Venezia della 10^ giornata di Serie A si gioca domenica 1 novembre alle ore 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Como-Venezia della 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 novembre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Venezia

Il Como ha registrato una vittoria e tre pareggi nei quattro precedenti contro il Venezia in Serie A; solo contro il Lecce (otto) la squadra lariana ha disputato più partite nella competizione senza mai perdere. Tra Serie A e Serie B, il Como ha perso solo due dei 16 precedenti interni contro il Venezia (8V, 6N, 2P); i lariani sono inoltre rimasti imbattuti in casa contro gli arancioneroverdi in tutte le sfide casalinghe disputate negli anni 2000 (2V, 2N). Il Como ha vinto con almeno due gol di scarto ciascuna delle ultime tre partite di Serie A, stabilendo una striscia record per il club nella competizione. Il Como ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A disputate dall'inizio di maggio, mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni. Il Venezia (1V 8P) potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a perdere almeno nove delle prime 10 partite di un singolo campionato, dopo il Varese nella stagione 1965/66 (1N 9P). Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime 30 trasferte in Serie A (10N, 20P); solo Casale (38, ultima delle sfide nel 1934), Lecco (34 nel 1967) e Ancona (34 nel 2004) hanno una striscia aperta di gare esterne senza successi più lunga nel massimo campionato. Il Venezia ha realizzato tre autogol in questa stagione di Serie A, nessuna squadra ne conta di più nei cinque maggiori campionati europei, a pari merito con l'Elche; due di queste autoreti sono arrivate nel turno scorso contro l'Inter.