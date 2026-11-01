Non solo la sconfitta contro la Juventus, ma anche altri infortuni: continua il momento complicato del Napoli. Nel match di Torino si fermano De Bruyne e Di Lorenzo, entrambi sostituiti nell'intervallo. Per il belga la prima diagnosi è di distorsione alla caviglia, mentre per l'esterno azzurro si tratta di un risentimento all'adduttore. Nelle prossime ore gli esami clinici stabiliranno l'entità dei due infortuni. Per Allegri è ancora emergenza, soprattutto in chiave Champions: con Di Lorenzo e Olivera in forte dubbil, De Bruyne e Milinlovic-Savic da valutare, oltre agli indisponibili Neres, Allison e Lobotka.