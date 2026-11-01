La partita tra Frosinone e Torino della 10^ giornata di Serie A si gioca domenica 1 novembre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

La partita Frosinone-Torino della 10^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 1 novembre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Torino

Il Torino è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (4V 2N); solo contro Mantova (14), Salernitana (otto) e Monza (sette) i granata hanno disputato più partite nella competizione senza mai perdere. Il Frosinone non ha vinto nessuna delle tre partite casalinghe di Serie A contro il Torino (1N, 2P); solo contro la Juventus (quattro) i ciociari contano più gare interne senza successi nella competizione. Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Frosinone ha vinto quattro partite casalinghe di fila, segnando ben 14 reti in queste quattro gare (3,5 di media a match): la formazione ciociara ha - insieme alla Roma (14 entrambe) - il secondo miglior attacco casalingo di questo campionato (meglio solo l'Inter a quota 17 reti interne). Il Frosinone ha raccolto 17 punti in questo campionato: l’ultima neopromossa a raggiungere questa cifra dopo le prime nove giornate di un torneo di Serie A era stata la Juventus 2007/08. Nonostante la sconfitta nell'ultimo turno, il Torino ha raccolto 13 punti nelle prime nove giornate di Serie A; in caso di vittoria contro il Frosinone, i granata raggiungerebbero quota 16, registrando il loro miglior avvio di campionato dopo 10 partite disputate nell'era dei tre punti a vittoria. Il Torino ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie A (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 (2V 2N 8P).