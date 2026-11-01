Il vice di Allegri (che era squalificato), Marco Landucci analizza la sconfitta dello Stadium senza troppi giri di parole: "Non possiamo pensare che un tempo fatto bene ti faccia vincere la partita, bisogna curare certi dettagli, la Juve ha meritato di vincere". La ricetta per ripartire: "Stare zitti, andare a casa e continuare a lavorare, ora è il momento di fare, non di parlare" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Con Massimiliano Allegri squalificato è stato il vice Marco Landucci a guidare dalla panchina il Napoli che ha perso allo Juventus Stadium 2-0 cedendo nel secondo tempo: "Abbiamo fatto un brutto secondo tempo e la Juve ha meritato di vincere - dice a Dazn - Quando si perde si sta zitti e si va a casa. E' vero che abbiamo avuto degli infortuni, ma non è una scusante". La zona Champions si allontana e la preoccuazione potrebbe aumentare: "Preoccupati no, siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto a questa partita. Adesso bisogna star zitti e prepararci per mercoledì - prosegue - L'unico modo è continuare a lavorare, abbiamo tanti infortuni come tante altre squadre".

"C'è poco da parlare, pra è il momento di fare" Inevitabilmente non si può parlare degli infortuni rimediati da De Bruyne e Di Lorenzo: "Non potevano continuare, De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia e Di Lorenzo non lo so. Bisogna far meglio, ci abbiamo messo del nostro". E in zona offensiva oggi è mancato un po' McTominay: "Quando si perde perdiamo tutti, tutti potevamo far meglio nel secondo tempo. Loro hanno fatto meglio di noi e hanno meritato di vincere". Ha già parlato con Allegri? "Sì, ma c'è poco da parlare, è il momento di fare. Sicuramente non era contento. Abbiamo detto che dovevamo far meglio di ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo".