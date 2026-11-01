E' soddisfatto per la reazione avuta dalla sua Juve, culminata con il successo sul Napoli, Luciano Spalletti che commenta la vittoria dello Stadium che permette ai bianconari di restare in scia al treno Europa. Una Juve leggermente diversa anche per sistema di gioco: "Non avevamo altri di calciatori non c'è molta scelta - dice - Ad esempio Cambiaso non l'ho fatto giocare dall'inizio perché c'è anche la partita di giovedì e poi ultimamente quando entra non è che tutti siano felici... Poi McKennie ha sentito tirare l'adduttore". In ogni caso anche chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza: "Tutti hanno fatto la differenza, la squadra ha iniziato un po' in difficoltà e non è semplice poi rifare quel primo passo per recuperare autostima. Quando ci sono questi momenti qui, soprattutto per i calciatori che non hanno un passato prestigioso, è difficile. Gli puoi dire ciò che vuoi ma se questo primo passo non lo fanno da soli è difficile. E stasera lo hanno fatto da soli". Rispetto alla scelta di stare insieme in ritiro: "Il ritiro è per starsi vicino, è creare qualcosa di familiare perché questo è un gruppo che si vuole bene, e alla fine sono riusciti a riguadagnare campo, hanno meritato di vincere anche se le scelte non sono state ottimali ma si è tirato tanto in porta. Ci sono stati dei passi in avanti e i ragazzi sono stati premiati con l'eurogol di Alajbegovic. Alla fine noi stiamo sempre insieme ma il ritiro era per dare un senso al fatto di essere tutti insieme nella stessa di difficoltà e trovare qualcosa che potesse stimolare la reazione. Quando le cose vanno male si cerca di andare a trovare una sorta di compattezza in più".