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Lecce-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La sfida della 10^ giornata tra Lecce e Genoa si gioca oggi, domenica 1 novembre alle 18.00. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Lecce-Genoa in tv

La partita tra Lecce e Genoa della 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 1 novembre alle 18.00, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOWTelecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti.

Inviati Marina Presello e Mario Giunta. Dalle 15.30 appuntamento con Sunday Football con Leo Di Bello, Federico Zancan, Michele Padovano e Marco Bucciantini   Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Paolo Assogna e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Stefano De Grandis e un ospite d’eccezione: l’ex allenatore di Milan e Fiorentina Stefano Pioli.

I numeri di Lecce e Genoa

Nonostante il Genoa sia rimasto imbattuto in 16 degli ultimi 18 precedenti contro il Lecce in Serie A (9V, 7P), ha perso il più recente (0-1 lo scorso 24 maggio). Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare di Serie A contro li Genoa (tra cui nelle due più recenti), dopo che aveva registrato tre soli clean sheet nelle prime 14 sfide contro questa avversaria nella competizione. Il Lecce ha vinto due delle ultime tre gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (1N), tenendo sempre la porta inviolata, dopo che aveva registrato un solo successo e un solo clean sheet nei primi sette confronti interni contro i rossoblù nella competizione (3N, 3P). Il Genoa ha realizzato un solo centro fuori casa in campionato da inizio maggio ad oggi. Il Lecce ha perso tre delle quattro gare casalinghe giocate in questo campionato (1V). Il Genoa ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), tante vittorie quante ne aveva registrate nelle precedenti 15 gare di Serie A (3N, 9P); inoltre, dopo l'1-0 contro il Venezia e il 2-0 contro la Juventus può registrare tre successi di fila nella competizione per la prima volta dal periodo compreso tra gennaio e febbraio 2021. Il Lecce ha perso sei delle ultime otto gare di Serie A (2V) e in queste otto partite ha incassato ben 19 gol, 2,4 di media a match, collezionando appena un clean sheet.

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