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Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni

Serie A

Aquilani recupera Idzes in difesa e forse anche Matic a centrocampo. In mediana però  non c'è Thorstvedt causa squalifica. In attacco ballottaggio Bowie-Esposito. Vanoli conferma la formazione vista contro l'Atalanta con Fagioli invece di Oulai a centrocampo, Joao Mario terzino sinistro e Viery centrale. Immutato anche il tridente offensivo

GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A

Probabili Formazioni

Sassuolo
Stefano Turati
Stefano Turati
Portiere
Sassuolo
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
Terzino destro
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Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Duje Caleta-Car
Duje Caleta-Car
Difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Vasilije Adzic
Vasilije Adzic
Mezzala destra
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
Centrocampista centrale
Sassuolo
Darryl Bakola
Darryl Bakola
Mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

Sassuolo (4-3-3), la probabile formazione

Turati; van der Brempt, Idzes, Caleta-Car, Doig; Adzic, Lipani, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté; All. Aquilani

  • Prezioso ritorno di Idzes in difesa: l'indonesiano dovrebbe essere subito titolare con Caleta-Car. Il croato però, reduce dalla disfatta contro la Lazio, è in ballottaggio con Candé e Walukiewicz
  • Out Thorstvedt per squalifica, Adzic e Bakola saranno le mezzali ai lati di Lipani, che deve guardarsi dalla concorrenza del rientrante Matic
  • In attacco spazio al tridente titolare con Bowie che spera ancora di sopravanzare Esposito nelle gerarchie. Problema muscolare per Volpato
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Álex Jiménez
Álex Jiménez
Terzino destro
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
Difensore centrale
Fiorentina
Viery
Viery
Difensore centrale
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Fiorentina
João Mário
João Mário
Terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Mezzala sinistra
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Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
Ala destra
Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Centravanti
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Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
Ala sinistra

Fiorentina (4-3-3): la probabile formazione

de Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli

  • Non sono a disposizione Pongracic, Ranieri e Atta
  • Vanoli non è intenzionato a cambiare molto rispetto al pari con l'Atalanta: ancora Fagioli preferito a Oulai per dirigere le operazioni a centrocampo tra Ndour e Brescianini
  • Tridente con Mastantuono e Njie a ispirare Pellegrino

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