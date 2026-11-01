Aquilani recupera Idzes in difesa e forse anche Matic a centrocampo. In mediana però non c'è Thorstvedt causa squalifica. In attacco ballottaggio Bowie-Esposito. Vanoli conferma la formazione vista contro l'Atalanta con Fagioli invece di Oulai a centrocampo, Joao Mario terzino sinistro e Viery centrale. Immutato anche il tridente offensivo
Probabili Formazioni
Sassuolo (4-3-3), la probabile formazione
Turati; van der Brempt, Idzes, Caleta-Car, Doig; Adzic, Lipani, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté; All. Aquilani
- Prezioso ritorno di Idzes in difesa: l'indonesiano dovrebbe essere subito titolare con Caleta-Car. Il croato però, reduce dalla disfatta contro la Lazio, è in ballottaggio con Candé e Walukiewicz
- Out Thorstvedt per squalifica, Adzic e Bakola saranno le mezzali ai lati di Lipani, che deve guardarsi dalla concorrenza del rientrante Matic
- In attacco spazio al tridente titolare con Bowie che spera ancora di sopravanzare Esposito nelle gerarchie. Problema muscolare per Volpato
Fiorentina (4-3-3): la probabile formazione
de Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli
- Non sono a disposizione Pongracic, Ranieri e Atta
- Vanoli non è intenzionato a cambiare molto rispetto al pari con l'Atalanta: ancora Fagioli preferito a Oulai per dirigere le operazioni a centrocampo tra Ndour e Brescianini
- Tridente con Mastantuono e Njie a ispirare Pellegrino