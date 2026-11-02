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Milano, Franco Baresi e Bruno Pizzul iscritti nel Famedio al Monumentale

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La leggenda del Milan Franco Baresi e il giornalista sportivo Bruno Pizzul sono stati iscritti nel Famedio del Cimitero monumentale di Milano tra i 14 Benemeriti, cittadini che "hanno saputo lasciare un segno unico nella storia di Milano", come ha detto il sindaco Giuseppe Sala. L'omaggio social del Milan. Intanto è stato parzialmente ripulito il murale per Franco Baresi a Casa Milan

Ci sono anche la leggenda del Milan Franco Baresi e il giornalista sportivo Bruno Pizzul tra i 14 Benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero monumentale, cittadini che "hanno saputo lasciare un segno unico nella storia di Milano", come ha detto il sindaco Giuseppe Sala. La cerimonia, che si svolge nel 'Pantheon' cittadino ogni anno il 2 novembre, "parla di grandezza, di ingegno e creatività, di dedizione al prossimo", come ha ricordato Sala. Per Franco Baresi, 'bandiera issato sul calcio milanese e su quello nazionale', il Milan ha voluto sottolineare l’evento anche via social: “La Città di Milano ha onorato Franco Baresi, il nostro leggendario Capitano, con un'iscrizione nel Famedio del Cimitero Monumentale. Un tributo ai valori che ha rappresentato per generazioni di tifosi e per l'intera comunità milanese. L'Ambasciatore del Brand Daniele Massaro ha rappresentato il Club alla cerimonia presieduta dal Sindaco Giuseppe Sala”.

Ripulito il murale del Capitano

Intanto è stato parzialmente ripulito il murale dedicato a Franco Baresi, realizzato nei pressi di Casa Milan dall'artista Lucas Street Art. Il murale era stato imbrattato nella notte del 25 ottobre scorso. Precedentemente un'altra versione del murale, presentata pochi giorni dopo la scomparsa di Baresi, era stata a sua volta deturpata da mani incivili a fine settembre, con il volto di Baresi coperto da spray rosso.

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Il murale di Franco Baresi nei pressi di Casa Milan, parzialmente ripulito

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