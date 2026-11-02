La leggenda del Milan Franco Baresi e il giornalista sportivo Bruno Pizzul sono stati iscritti nel Famedio del Cimitero monumentale di Milano tra i 14 Benemeriti, cittadini che "hanno saputo lasciare un segno unico nella storia di Milano", come ha detto il sindaco Giuseppe Sala. L'omaggio social del Milan. Intanto è stato parzialmente ripulito il murale per Franco Baresi a Casa Milan

Ci sono anche la leggenda del Milan Franco Baresi e il giornalista sportivo Bruno Pizzul tra i 14 Benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero monumentale, cittadini che "hanno saputo lasciare un segno unico nella storia di Milano", come ha detto il sindaco Giuseppe Sala. La cerimonia, che si svolge nel 'Pantheon' cittadino ogni anno il 2 novembre, "parla di grandezza, di ingegno e creatività, di dedizione al prossimo", come ha ricordato Sala. Per Franco Baresi, 'bandiera issato sul calcio milanese e su quello nazionale', il Milan ha voluto sottolineare l’evento anche via social: “La Città di Milano ha onorato Franco Baresi, il nostro leggendario Capitano, con un'iscrizione nel Famedio del Cimitero Monumentale. Un tributo ai valori che ha rappresentato per generazioni di tifosi e per l'intera comunità milanese. L'Ambasciatore del Brand Daniele Massaro ha rappresentato il Club alla cerimonia presieduta dal Sindaco Giuseppe Sala”.