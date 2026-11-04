Festeggiato e archiviato il successo nel derby, il Milan si rituffa in Europa League. A San Siro arriva il Ferencvaros. "La vittoria con l'Inter ormai fa parte del passato, capirò qualcosa in più della mia squadra vedendo come giocherà domani. Restiamo umili e attenti ai dettagli", ha detto Amorim in conferenza. Il portoghese sa dove bisogna migliorare: "Voglio che siamo più pericolosi negli ultimi 30 metri"
Due sconfitte in tre partite di Europa League, contro il Ferencvaros il Milan non può sbagliare e Amorim lo sa. La vittoria nel derby può dare consapevolezza ed entusiasmo, come ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport nell'intervista della vigilia:
Al di là del risultato, si aspettava il clima che ha trovato sabato per il derby?
"Non mi aspettavo così tanta emozione nonostante i miei anni di esperienza alle spalle. La vicinanza della gente e della Curva sono state incredibili, anche se sapevo come questa partita fosse importante per tutti i tifosi. La giornata è stata speciale e passando molto tempo con Cardinale avevo capito quanto contasse anche per la società".
Il Ferencvaros finora ha vinto tutte le partite in Europa League. Come si affronta quest'avversario?
"Sicuramente hanno vinto molto finora e sanno affrontare questo tipo di partite. Se siamo una buona squadra, dobbiamo cambiare subito registro. Si tratta di una partita cruciale per il nostro percorso in Europa League e dobbiamo sfruttarla bene".
In conferenza ha detto che farà qualche cambiamento. Ora ciò che bisogna trovare è proprio la continuità pur cambiando gli interpreti di partita in partita?
"Il segreto per vincere tutte le competizioni è coinvolgere tutti, ognuno deve essere pronto. Bisogna ruotare mantenendo la continuità, domani serve concretezza, dobbiamo essere attenti alle transizioni e attenti sui calci piazzati. Non siamo sempre stati al nostro livello".
Si aspettava una crescita così rapida da parte di Diawara?
"Sono molto felice per l'ottimo lavoro del nostro reparto di scouting. Certe scelte possono essere sempre rischiose, aveva esperienza solo nella Serie B francese. Merito anche dei compagni che lo hanno aiutato e dello staff che sta lavorando con lui. Ci aspettavamo un comportamento di questo tipo ed è andato anche oltre".
Amorim: "Restiamo umili e attenti ai dettagli"
L'allenatore portoghese è stato chiaro in conferenza. Bisogna dimenticare la vittoria nel derby e cercare continuità di prestazione e risultati anche nelle partite che sulla carta sembrano più facili
Finisce la conferenza di Amorim e De Winter
Il derby ha mostrato il lato più emozionale di Gerry Cardinale. Cosa manca invece per vedere anche Amorim commosso?
"Quando vinceremo lo scudetto o un altro titolo importante magari sarò emozionato. Non mi aspettavo di trovare l'ambiente che ho trovato nel derby. Allo stadio c'era grande feeling e sicuramente Cardinale ha avvertito questa sensazione, è un americano che però sta passando molto tempo qua in Italia. Io probabilmente, se vinceremo uno scudetto, starò già pensando a come vincere il prossimo"
Quello del derby è stato il secondo tempo più bello della stagione finora, con atteggiamento autorevole da grande squadra. Lei è d'accordo che bisogna ripartire più dal secondo che dal primo tempo del derby?
Amorim: "Si tratta di un punto di vista importante, ma non si può slegare il secondo tempo dal primo. Siamo migliorati come gestione e comprensione del gioco, i reparti hanno lavorato bene. Ci è mancata solo un po' la possibilità di spingere l'Inter dietro mandando qualche uomo tra le linee. Anche contro la Lazio il secondo tempo era stato molto buono, ma capisco che il derby amplifica tutto. Molti già prima del Bologna mi parlavano del derby, ma questa è una mentalità da piccola squadra. Sicuramente è stata una bella sensazione vincere contro l'Inter, ma imparerò qualcosa in più dalla mia squadra vedendo come affronta il Ferencvaros. Sono ancora arrabbiato per la sconfitta col Bologna"
Cosa pensi di Diawara?
De Winter: "Lavora bene e si fa volere bene da tutti nello spogliatoio. Se lavori bene, le occasioni arrivano e lui l'ha sfruttata. Noi compagni siamo tutti molto felici per lui"
Come sta lavorando su Diawara?
"Dobbiamo dare i meriti al ragazzo, sta lavorando bene nonostante fosse frustrato dal fatto di giocare poco. Lui può giocare anche esterno come nel derby, nello stesso ruolo di Moreira. Ho visto che lo aveva fatto in Francia e ci abbiamo lavorato durante la sosta. Nel derby mi servivano giocatori che sapessero difendere sui cross, probabilmente giocherà titolare anche domani"
Nel secondo tempo del derby il Milan ha dimostrato di sapersi difendere molto bene. Come è successo?
Amorim: "Il derby fa parte del passato, dovremo essere in grado ora di difendere bene anche domani. Ci ha aiutato molto la capacità di tenere il possesso palla e ci siamo adattati bene sulle fasce con aggressività quando non avevamo la palla, volevamo evitare che crossassero troppo in area sia per la qualità dei cross che per i saltatori che hanno"
Quando avrete una vostra identità al 100%?
Amorim: "Mi fate sempre questa domanda, non arriveremo mai al massimo anche se vinceremo tutte le partite. Non avremo mai la sensazione di essere al nostro meglio, ci sarà sempre qualcosa da migliorare. Stiamo crescendo, abbiamo già un'identità che vuole essere dominante, voglio che miglioriamo negli ultimi 30 metri e nel chiudere gli avversari quando attacchiamo"
Qual è il tuo idolo tra i difensori che hanno giocato nel Milan?
De Winter: "Se devo scegliere uno che ha giocato al Milan, sicuramente Thiago Silva. L'ho visto giocare e mi ispiro molto a lui"
Si dice che il Milan non possa dare per scontata la vittoria di domani, è d'accordo?
Amorim: "Certo, sono assolutamente d'accordo. Noi siamo una squadra che può vincere e perdere contro chiunque, ormai oggi tutti i giocatori hanno le conoscenze, le competenze e i mezzi necessari per prepararsi contro ogni avversario"
Sarebbe importante un clean-sheet contro il Ferencvaros?
De Winter: "Come ha detto il mister, si tratta di un avversario tosto. Noi giocheremo al massimo, sappiamo che è difficile non farli segnare ma non impossibile"
Quali sono i rischi nell'affrontare il Ferencvaros?
Amorim: "Sono innanzitutto abituati a vincere, non importa il contesto. Hanno un'identità offensiva forte, un centrocampista molto abile come Adam Nagy e vengono a San Siro senza nulla di perdere perché si sa che in casa noi abbiamo la responsabilità di vincere. Come nel derby, dovremo rimanere umili e attenti ai dettagli"
Quanto è importante giocare sempre vicino a un compagno stabile come Pavlovic?
De Winter: "Mi trovo bene con tutti, ma Pavlovic è molto forte e abbiamo un'ottima intesa. Per questo mi fa piacere giocare sempre con lui"
Finora hai giocato tutte le partite. Te lo aspettavi? Ti fa piacere o sei stanco?
De Winter: "Sono molto felice, è molto meglio giocare che allenarsi tutta la settimana. Mi preparo per giocare tutte queste partite e voglio continuare così"
Come si spiega la differenza di rendimento tra campionato e coppa?
Amorim: "Difficile spiegare, magari a volte può dipendere dalle rotazioni. Ogni partita però ha una storia. Col Benfica ce la siamo giocata, in Inghilterra molti episodi ci hanno penalizzato, seppur per colpa nostra. Io credo che possiamo fare ancora meglio in entrambe le competizioni"
Come affronti questa partita, anche in vista delle prossime?
Amorim: "La partita di stasera è quella più importante, non ci sono dubbi. Ma dobbiamo riconoscere che bisogna stare attenti alle condizioni di alcuni giocatori e si tratterà di scegliere i calciatori più preparati e pronti in vista del Ferencvaros"
Stai crescendo come giocatore e sei diventato papà. Questo è uno dei momenti migliori della tua vita?
De Winter: "Diventare papà è veramente bello. Sì, mi sento anche in un momento positivo della mia carriera ma è ancora lunga"
L'obiettivo ora è la continuità?
Amorim: "Sì, il derby è alle spalle. Ora ci serve la continuità perché vogliamo arrivare in fondo a questa competizione. A prescindere dalle rotazioni che ci saranno, vogliamo andare in campo e vincere"
Sta iniziando la conferenza di Amorim e De Winter
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Buongiorno a tutti. Giornata di vigilia in casa Milan: i rossoneri tornano in campo in Europa League contro il Ferencvaros. Ruben Amorim presenta la sfida nella conferenza in programma alle 14 assieme a Koni De Winter. Avviciniamoci insieme all'inizio