Festeggiato e archiviato il successo nel derby, il Milan si rituffa in Europa League. A San Siro arriva il Ferencvaros. "La vittoria con l'Inter ormai fa parte del passato, capirò qualcosa in più della mia squadra vedendo come giocherà domani. Restiamo umili e attenti ai dettagli", ha detto Amorim in conferenza. Il portoghese sa dove bisogna migliorare: "Voglio che siamo più pericolosi negli ultimi 30 metri"

Due sconfitte in tre partite di Europa League, contro il Ferencvaros il Milan non può sbagliare e Amorim lo sa. La vittoria nel derby può dare consapevolezza ed entusiasmo, come ha dichiarato l'allenatore rossonero a Sky Sport nell'intervista della vigilia:





Al di là del risultato, si aspettava il clima che ha trovato sabato per il derby?

"Non mi aspettavo così tanta emozione nonostante i miei anni di esperienza alle spalle. La vicinanza della gente e della Curva sono state incredibili, anche se sapevo come questa partita fosse importante per tutti i tifosi. La giornata è stata speciale e passando molto tempo con Cardinale avevo capito quanto contasse anche per la società".

Il Ferencvaros finora ha vinto tutte le partite in Europa League. Come si affronta quest'avversario?

"Sicuramente hanno vinto molto finora e sanno affrontare questo tipo di partite. Se siamo una buona squadra, dobbiamo cambiare subito registro. Si tratta di una partita cruciale per il nostro percorso in Europa League e dobbiamo sfruttarla bene".

In conferenza ha detto che farà qualche cambiamento. Ora ciò che bisogna trovare è proprio la continuità pur cambiando gli interpreti di partita in partita?

"Il segreto per vincere tutte le competizioni è coinvolgere tutti, ognuno deve essere pronto. Bisogna ruotare mantenendo la continuità, domani serve concretezza, dobbiamo essere attenti alle transizioni e attenti sui calci piazzati. Non siamo sempre stati al nostro livello".

Si aspettava una crescita così rapida da parte di Diawara?

"Sono molto felice per l'ottimo lavoro del nostro reparto di scouting. Certe scelte possono essere sempre rischiose, aveva esperienza solo nella Serie B francese. Merito anche dei compagni che lo hanno aiutato e dello staff che sta lavorando con lui. Ci aspettavamo un comportamento di questo tipo ed è andato anche oltre".