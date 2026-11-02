La partita tra Sassuolo e Fiorentina della 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 2 novembre alle 18.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Riccardo Montolivo. Inviati Marco Nosotti e Vanessa Leonardi. Appuntamento con L’Originale dalle 20 e dalle 22.45 : Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Rotterdam) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Andrea Consigli.

I numeri di Sassuolo e Fiorentina

La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei gare contro il Sassuolo in Serie A (3V, 1N), dopo che aveva perso tre delle cinque precedenti (2N); inoltre, dopo lo 0-0 dello scorso 26 aprile può registrare due clean sheet di fila per la prima volta contro i neroverdi, anche se rischia anche di non andare a segno in due gare di fila contro questa avversaria per la prima volta nella competizione. Il Sassuolo ha vinto ben quattro delle ultime cinque gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1P), dopo che aveva trovato il successo solo in una delle prime sette partite interne contro questa avversaria nel torneo (3N, 3P). La Fiorentina ha perso le ultime due gare nel girone d’andata di Serie A contro il Sassuolo, dopo che era rimasta imbattuta in tutte le prime 10 (5V, 5N). Il Sassuolo non ha trovato il successo in nessuno degli ultimi nove incontri di Serie A disputati di lunedì (4N, 5P); l’ultima vittoria dei neroverdi in questo giorno della settimana risale al 2023, contro la Cremonese (3-2). La Fiorentina ha perso tre delle quattro gare esterne di questo campionato (1V), subendo sempre almeno due gol a incontro, per un totale di 10. L'unica occasione negli ultimi 60 anni in cui ha incassato più reti nelle prime cinque trasferte stagionali in Serie A risale al 2001/02 (15). Dopo essere rimasto imbattuto in quattro delle prime sei gare di questo campionato (2V, 2N), il Sassuolo ha perso tutte le tre più recenti, incassando ben 12 reti (una media di quattro a incontro). La Fiorentina ha raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di questo campionato; in caso di mancata vittoria contro il Sassuolo, i viola registrerebbero la loro seconda peggior partenza di sempre in Serie A dopo le prime 10 partite, superata solo dal record negativo della scorsa stagione (4 punti in 10 gare).