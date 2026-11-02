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Udinese, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore: esonerato Kosta Runjaic

Serie A

Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese. Le due parti hanno definito gli ultimi dettagli del contratto e la firma arriverà già in serata. L'ex Verona martedì 3 novembre dirigerà il primo allenamento della squadra, in vista della sfida salvezza contro il Venezia in programma venerdì 6 novembre

SERIE A, TUTTI I CAMBI DI PANCHINA FINORA

Paolo Zanetti torna su una panchina di serie A dopo l'esonero dello scorso febbraio sulla panchina del Verona. E' il nuovo allenatore dell'Udinese che ha ufficializzato in giornata l'addio a Kosta Runjaic che guidava i friulani dalla stagione 2024-25. 5 punti in 10 giornate di campionato con una sola vittoria, due pareggi e ben 7 sconfitte come bilancio stagionale. Zanetti dirigerà domani, martedì 3 novembre, il primo allenamento della squadra friulana e farà il suo esordio in campionato venerdì 6 novembre nell'anticipo dell'11^giornata contro il Venezia, altra squadra che in carriera ha già guidato da allenatore

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