Dopo il ko in Champions con il Porto e in vista del prossimo impegno di domenica contro la Lazio capolista, il presidente del Napoli è oggi presente al centro sportivo di Castel Volturno. In un momento delicato e particolare, Aurelio De Laurentiis ha voluto stare vicino alla squadra, che vedrà in una riunione insieme all’allenatore Allegri. Da oggi il Napoli sarà in ritiro in hotel. Nel VIDEO le news dall’inviato Massimo Ugolini

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