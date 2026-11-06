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Roma-Sassuolo, le probabili formazioni

Serie A

Gasperini, che deve sempre fare a meno di Dybala e Koné, ha il solito dubbio in porta (anche stavolta si porva fino all'ultimo a recuperare Gollini) e punta dal 1' sui neo-nazionali Ghilardi e Mora. Aquilani senza Berardi e con un dubbio di formazione (e di sistema di gioco). Roma-Sassuolo questo sabato dalle 20.45 è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Roma
Devis Vásquez
Devis Vásquez
Portiere
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
Difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore centrale di sinistra
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Roma
Nahuel Molina
Nahuel Molina
Esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
Centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
Esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista
Roma
Rodrigo Mora
Rodrigo Mora
Trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Vásquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini

  • Il dubbio Gollini anche stavolta verrà sciolto solo all’ultimo. Se non ce la fa confermato Vasquez
  • Ghilardi e Mora, freschi di convocazione nelle rispettive nazionali, dovrebbero partire dal 1’
  • In mezzo Pisilli potrebbe far rifiatare De Roon
Sassuolo
Stefano Turati
Stefano Turati
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Difensore centrale di destra
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Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Fali Candé
Fali Candé
Difensore centrale di sinistra
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Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
Esterno destro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Centrocampista centrale
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Esterno sinistro
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Trequartista
Sassuolo
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Trequartista
pubblicità
Sassuolo
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Attaccante

SASSUOLO (3-4-2-1) la probabile formazione

Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé; Cinquegrano, Thorstvedt, Matic, Doig; Laurienté, Esposito; Bowie. All. Alberto Aquilani

  • Aquilani all'Olimpico senza capitan Berardi e Volpato
  • Il dubbio è fra Bowie (e dunque un assetto più offensivo con due trequartisti dietro una punta centrale) e Adzic (con Laurienté ed Espolito soli in avanti e un centrocampo più coperto)

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