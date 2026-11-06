Gasperini, che deve sempre fare a meno di Dybala e Koné, ha il solito dubbio in porta (anche stavolta si porva fino all'ultimo a recuperare Gollini) e punta dal 1' sui neo-nazionali Ghilardi e Mora. Aquilani senza Berardi e con un dubbio di formazione (e di sistema di gioco). Roma-Sassuolo questo sabato dalle 20.45 è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Vásquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gian Piero Gasperini
- Il dubbio Gollini anche stavolta verrà sciolto solo all’ultimo. Se non ce la fa confermato Vasquez
- Ghilardi e Mora, freschi di convocazione nelle rispettive nazionali, dovrebbero partire dal 1’
- In mezzo Pisilli potrebbe far rifiatare De Roon
SASSUOLO (3-4-2-1) la probabile formazione
Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé; Cinquegrano, Thorstvedt, Matic, Doig; Laurienté, Esposito; Bowie. All. Alberto Aquilani
- Aquilani all'Olimpico senza capitan Berardi e Volpato
- Il dubbio è fra Bowie (e dunque un assetto più offensivo con due trequartisti dietro una punta centrale) e Adzic (con Laurienté ed Espolito soli in avanti e un centrocampo più coperto)