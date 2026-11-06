Gasperini, che deve sempre fare a meno di Dybala e Koné, ha il solito dubbio in porta (anche stavolta si porva fino all'ultimo a recuperare Gollini) e punta dal 1' sui neo-nazionali Ghilardi e Mora. Aquilani senza Berardi e con un dubbio di formazione (e di sistema di gioco). Roma-Sassuolo questo sabato dalle 20.45 è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA