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Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Juventus a caccia della terza vittoria consecutiva dopo Napoli e Az Alkmaar. Spalletti ha un dubbio fra Koopmeiners e Cabal e dalla scelta dipenderà la posizione in campo di McKennie. Confermato il modulo 3-4-3. Anche Vanoli nel segno della continuità dopo il successo a Reggio Emilia col Sassuolo. Non si tocca il tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie. Brescianini titolare a centrocampo

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Goalkeeper
Fiorentina
Álex Jiménez
Álex Jiménez
Defender
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
Defender
Fiorentina
Viery Viery
Viery Viery
Defender
pubblicità
Fiorentina
João Mário João Mário
João Mário João Mário
Defender
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Midfielder
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Midfielder
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
Midfielder
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Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
Forward
Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
Forward
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Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Forward

FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione

de Gea, Jiménez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino. All. Paolo Vanoli

  • Vanoli conferma il tridente andato a segno nel match contro il Sassuolo
  • Viery fa coppia centrale in difesa con Dragusin
  • Brescianini confermato fra i tre di centrocampo
Juventus
Guglielmo Vicario
Guglielmo Vicario
Portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
Difensore di destra
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
Difensore centrale
Juventus
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore di sinistra
pubblicità
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Esterno destro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Centrocampista centrale
Juventus
Douglas Luiz
Douglas Luiz
Centrocampista centrale
Juventus
Juan Cabal
Juan Cabal
Esterno sinistro
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Juventus
Randal Kolo Muani
Randal Kolo Muani
Attaccante di destra
Juventus
Nick Woltemade
Nick Woltemade
Attaccante centrale
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Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
Kerim-Sam Alajbegovic
Attaccante di sinistra

JUVENTUS (3-4-3) la probabile formazione

Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí, Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Cabal, Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Luciano Spalletti

  • Spalletti ripropone il 3-4-3 con Gatti in difesa e Kalulu sulla fascia destra
  • Unico dubbio quello fra Cabal e Koopmeiners
  • Se gioca l'olandese sarà McKennie a spostarsi a sinistra

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