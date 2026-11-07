Juventus a caccia della terza vittoria consecutiva dopo Napoli e Az Alkmaar. Spalletti ha un dubbio fra Koopmeiners e Cabal e dalla scelta dipenderà la posizione in campo di McKennie. Confermato il modulo 3-4-3. Anche Vanoli nel segno della continuità dopo il successo a Reggio Emilia col Sassuolo. Non si tocca il tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie. Brescianini titolare a centrocampo
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1) la probabile formazione
de Gea, Jiménez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli, Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino. All. Paolo Vanoli
- Vanoli conferma il tridente andato a segno nel match contro il Sassuolo
- Viery fa coppia centrale in difesa con Dragusin
- Brescianini confermato fra i tre di centrocampo
JUVENTUS (3-4-3) la probabile formazione
Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí, Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Cabal, Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. All. Luciano Spalletti
- Spalletti ripropone il 3-4-3 con Gatti in difesa e Kalulu sulla fascia destra
- Unico dubbio quello fra Cabal e Koopmeiners
- Se gioca l'olandese sarà McKennie a spostarsi a sinistra