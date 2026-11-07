Juventus a caccia della terza vittoria consecutiva dopo Napoli e Az Alkmaar. Spalletti ha un dubbio fra Koopmeiners e Cabal e dalla scelta dipenderà la posizione in campo di McKennie. Confermato il modulo 3-4-3. Anche Vanoli nel segno della continuità dopo il successo a Reggio Emilia col Sassuolo. Non si tocca il tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie. Brescianini titolare a centrocampo

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