Sfida delicata fra Monza e Atalanta. L'ex Juric vuole riscattare l'esonero di un anno fa a Bergamo, sarri fa i conti con un organico ridotto all'osso e con una crisi di risultati che va fermata. Fra i padroni di casa ballottaggi in attacco alle spalle del bomber Varela. Nei bergamaschi le buone notizie riguardano i rientri, inizialmente in panchina, di Kessie e Kolasinac

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