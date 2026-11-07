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Monza-Atalanta, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Sfida delicata fra Monza e Atalanta. L'ex Juric vuole riscattare l'esonero di un anno fa a Bergamo, sarri fa i conti con un organico ridotto all'osso e con una crisi di risultati che va fermata. Fra i padroni di casa ballottaggi in attacco alle spalle del bomber Varela. Nei bergamaschi le buone notizie riguardano i rientri, inizialmente in panchina, di Kessie e Kolasinac

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI - NEWS SQUADRA PER SQUADRA

Probabili Formazioni

Monza
Noel Törnqvist
Noel Törnqvist
Portiere
Monza
Eddy Kouadio
Eddy Kouadio
Difensore di destra
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Monza
Saba Goglichidze
Saba Goglichidze
Difensore centrale
Monza
Andrea Carboni
Andrea Carboni
Difensore di sinistra
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Monza
Samuele Birindelli
Samuele Birindelli
Esterno destro
Monza
Manga Foe Ondoa
Manga Foe Ondoa
Centrocampista centrale
Monza
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Centrocampista centrale
Monza
Ricardo Mangas
Ricardo Mangas
Esterno sinistro
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Monza
Dany Mota
Dany Mota
Trequartista di destra
Monza
Jay Robinson
Jay Robinson
Trequartista di sinistra
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Monza
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela
Attaccante

MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione

Törnqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas, Mota Carvalho, Robinson, Varela. All. Ivan Juric

  • Juric confida nella vena gol di Varela, neo convocato dal Portogallo e capocannoniere del campionato
  • Pochi dubbi di formazione e rivolti soprattutto in avanti con Ngonge e Zeballos che reclamano una maglia
  • Akinsamiro favorito per affiancare Foe Ondoa
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Javison Idele
Javison Idele
Terzino destro
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Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale
Atalanta
Relja Obric
Relja Obric
Difensore centrale
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Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
Terzino sinistro
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Eljif Elmas
Eljif Elmas
Esterno di destra
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Esterno di sinistra
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Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione

Carnesecchi, Idele, Scalvini, Obric, Zappacosta, Pasalic, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Rowe, Krstovic. All. Maurizio Sarri

  • Rosa ai minimi termini per Sarri che ritrova in panchina Kessiè e Kolasinac
  • Idele confermato come terzino destro dopo l'utilizzo in Conference
  • L'Atalanta confida ancora nella vena gol di Krstovic, 6 gol e 2 assist finora in campionato

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