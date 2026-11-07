Sfida delicata fra Monza e Atalanta. L'ex Juric vuole riscattare l'esonero di un anno fa a Bergamo, sarri fa i conti con un organico ridotto all'osso e con una crisi di risultati che va fermata. Fra i padroni di casa ballottaggi in attacco alle spalle del bomber Varela. Nei bergamaschi le buone notizie riguardano i rientri, inizialmente in panchina, di Kessie e Kolasinac
Probabili Formazioni
MONZA (3-4-2-1) la probabile formazione
Törnqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas, Mota Carvalho, Robinson, Varela. All. Ivan Juric
- Juric confida nella vena gol di Varela, neo convocato dal Portogallo e capocannoniere del campionato
- Pochi dubbi di formazione e rivolti soprattutto in avanti con Ngonge e Zeballos che reclamano una maglia
- Akinsamiro favorito per affiancare Foe Ondoa
ATALANTA (4-2-3-1) la probabile formazione
Carnesecchi, Idele, Scalvini, Obric, Zappacosta, Pasalic, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Rowe, Krstovic. All. Maurizio Sarri
- Rosa ai minimi termini per Sarri che ritrova in panchina Kessiè e Kolasinac
- Idele confermato come terzino destro dopo l'utilizzo in Conference
- L'Atalanta confida ancora nella vena gol di Krstovic, 6 gol e 2 assist finora in campionato