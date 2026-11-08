Le partite di Serie A di oggi

L'11^ giornata di campionato si conclude domenica 8 novembre con, alle 12.30, Napoli-Lazio, nuovamente un doppio appuntamento alle 15.00, Genoa-Milan e Monza Atalanta, mentre alle 18.00 scendono in campo Inter e Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti dai campi sono a cura degli inviati Matteo Barzaghi, Marco Demicheli e Andrea Paventi. Chiude la domenica, alle 20.45, con Fiorentina-Juventus.