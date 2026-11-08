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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 11^ giornata

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Oggi, domenica 8 novembre, si scende in campo per l'11^ turno di Serie A. Alle 18.00 Inter-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appentamenti della domenica di campionato

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L'11^ giornata di campionato si conclude domenica 8 novembre con, alle 12.30, Napoli-Lazio, nuovamente un doppio appuntamento alle 15.00, Genoa-Milan e Monza Atalanta, mentre alle 18.00 scendono in campo Inter e Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti dai campi sono a cura degli inviati Matteo Barzaghi, Marco Demicheli e Andrea Paventi. Chiude la domenica, alle 20.45, con Fiorentina-Juventus.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport, condotto da Sara Benci con Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Massimo Caputi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto Domenica, con gli aggiornamenti live dai campi da gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidati a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 8 novembre

  • dalle 12.00: Casa dello Sport con Sara Benci, Stefano De Grandis e Angelo Carotenuto
  • ore 12.30: Napoli-Lazio su DAZN 1 
  • ore 15.00: Genoa-Milan su DAZN
  • ore 15.00: Monza-Atalanta su DAZN
  • dalle 15.30: Sunday Football con Leo Di Bello, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Massimo Caputi        
  • alle 18.00: INTER-COMO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Matteo Barzaghi, Marco Demicheli e Andrea Paventi
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto Domenica con Leo Di Bello, Dario Massara, Marco Nosotti e Luca Marchetti
  • ore 20.45: Fiorentina-Juventus su DAZN

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